X Money commence son déploiement limité aux États-Unis

x anciennement twitter icone app ipa iphoneX (ex-Twitter) a officiellement lancé X Money, sa plateforme de services financiers. Pour l’instant, le service est réservé aux abonnés Premium et Premium+ aux États-Unis, âgés de plus de 18 ans, après une phase bêta sur invitation.

Ce que propose X Money

L’offre de X Money imaginée par Elon Musk lui-même inclut :

  • Un compte de dépôt
  • Des paiements entre particuliers (peer-to-peer)
  • Une carte de débit (disponible en version digitale et physique en métal, personnalisable avec le pseudo X)
x money carte

La carte est intégrée à Visa et Apple Wallet. Parmi les avantages mis en avant :

  • Jusqu’à 6 % d’intérêts (APY)
  • 3 % de cashback
  • Pas de frais de transaction à l’étranger
  • Virement anticipé des salaires

Le taux d’intérêt dépend du niveau d’abonnement X et des dépôts réguliers. Comme souvent dans ce type d’offre, certaines catégories de dépenses sont exclues du cashback.

Sécurité des dépôts

X Payments LLC n’est pas elle-même une banque assurée par la FDIC. Les dépôts sont hébergés chez Cross River Bank, membre de la FDIC, ce qui permet une protection des fonds.

Vers l’« everything app »

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’Elon Musk de transformer X en une meta application multi-services (messagerie, paiements, IA, etc.). Après une phase de tests, le déploiement reste pour le moment limité aux abonnés payants américains. Un premier test face à des concurrents comme Revolut, PayPal, Apple Card et toutes les banques en ligne.

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