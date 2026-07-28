X Money commence son déploiement limité aux États-Unis

X (ex-Twitter) a officiellement lancé X Money, sa plateforme de services financiers. Pour l’instant, le service est réservé aux abonnés Premium et Premium+ aux États-Unis, âgés de plus de 18 ans, après une phase bêta sur invitation.

Ce que propose X Money

L’offre de X Money imaginée par Elon Musk lui-même inclut :

Un compte de dépôt

Des paiements entre particuliers (peer-to-peer)

Une carte de débit (disponible en version digitale et physique en métal, personnalisable avec le pseudo X)

La carte est intégrée à Visa et Apple Wallet. Parmi les avantages mis en avant :

Jusqu’à 6 % d’intérêts (APY)

(APY) 3 % de cashback

Pas de frais de transaction à l’étranger

Virement anticipé des salaires

Le taux d’intérêt dépend du niveau d’abonnement X et des dépôts réguliers. Comme souvent dans ce type d’offre, certaines catégories de dépenses sont exclues du cashback.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Sécurité des dépôts

X Payments LLC n’est pas elle-même une banque assurée par la FDIC. Les dépôts sont hébergés chez Cross River Bank, membre de la FDIC, ce qui permet une protection des fonds.

Vers l’« everything app »

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’Elon Musk de transformer X en une meta application multi-services (messagerie, paiements, IA, etc.). Après une phase de tests, le déploiement reste pour le moment limité aux abonnés payants américains. Un premier test face à des concurrents comme Revolut, PayPal, Apple Card et toutes les banques en ligne.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

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