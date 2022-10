C’est officiel, le rachat de Twitter par Elon Musk est finalisé

Entre Elon Musk et Twitter tout a commencé par un désaccord, le milliardaire était sûr que Twitter cachait la véritable ampleur des faux comptes sur le réseau social et de précieuses informations n’avaient pas été délivrées comme l’avait demandé Elon Musk. Heureusement, les négociations initiales ne se terminent pas sur un échec définitif. Aujourd’hui, l’accord final entre Twitter et Elon Musk est officiel !

Twitter entre les mains d’Elon Musk

La liberté d’expression a toujours été une cause importante pour Elon Musk, ce que ne supporte pas le milliardaire, c’est qu’il ne soit plus possible de s’exprimer comme avant sur les réseaux sociaux sous peine d’être banni par une équipe de modération !

Pour remédier à ce problème, Elon Musk a eu l’idée de racheter Twitter à coup de plusieurs dizaines de milliards de dollars issus de prêts bancaires et de ses propres fonds.



Après une longue période de négociation, la direction de Twitter et Elon Musk ont enfin réussi à trouver un terrain d’entente pour l’acquisition de Twitter ! Nous avons appris aujourd’hui que le patron de Tesla venait d’acquérir Twitter pour l’incroyable somme de 44 milliards de dollars.

Dès sa prise de pouvoir, Elon Musk a directement pris l’initiative de licencier les dirigeants de Twitter. Face au montant qu’ils vont recevoir suite au rachat, aucun n’a osé exprimer son mécontentement.

Du côté des salariés, beaucoup craignent de devoir partir après plusieurs années à travailler au quotidien pour Twitter. Pour rappel, Elon Musk souhaite licencier environ 75% de l’effectif afin de faire de gigantesques économies sur les salaires. Le milliardaire a conscience que Twitter est loin d’être aussi rentable que d’autres réseaux sociaux et c’est en partie pour cela que Musk souhaite réduire les coûts globaux.



Quelques heures avant le rachat de Twitter, les employés du siège se sont tous unis pour saluer « l’humanité » et le « talent immense » de l’ancienne direction qui a énormément participé au succès du réseau social.

Beaucoup d’employés ont tweeté ce message : « Merci à Parag Agrawl, à Vijaya Gadde et Ned Segal pour leur contribution collective à Twitter ».



Désormais, Twitter est contrôlé par Elon Musk, d’autres personnes proches du milliardaire et probablement avec la même vision du monde rejoindront sous peu l’effectif. On peut s’attendre au déblocage du compte Twitter de Donald Trump dans les prochaines heures ainsi qu’à une modération plus « light » qui offrira une meilleure liberté d’expression.