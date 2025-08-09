Microsoft Lens disparaîtra de l'App Store en décembre 2025

Microsoft s'apprête à retirer l'une de ses applications les plus appréciées de l'App Store. L'entreprise de Redmond a annoncé la fermeture programmée de Microsoft Lens PDF Scanner, une app de numérisation particulièrement populaire auprès des utilisateurs iPhone et iPad. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à rediriger les utilisateurs vers son service Copilot, non sans créer quelques frustrations.

Une fermeture progressive qui impacte des millions d'utilisateurs

Microsoft Lens, anciennement Office Lens, disparaîtra selon un calendrier précis. Dès la mi-septembre, les nouveaux téléchargements seront bloqués, puis l'application sera définitivement retirée de l'App Store en novembre. Les utilisateurs iPhone pourront encore créer des numérisations jusqu'au 15 décembre 2025, date butoir où cette fonctionnalité cessera définitivement.

Cette décision touche une base d'utilisateurs considérable. L'application cumule près de 136 000 évaluations sur l'App Store d'Apple et plus de 50 millions de téléchargements sur Android, avec une note moyenne exceptionnelle de 4,9/5. Microsoft Lens permettait de convertir documents, tableaux blancs et reçus en fichiers PDF consultables, une fonctionnalité particulièrement prisée des professionnels et étudiants utilisant leurs appareils iOS.

Copilot 365 en remplacement, mais incomplet

Microsoft oriente ses utilisateurs vers l'application Microsoft 365 Copilot comme alternative. Cependant, cette transition ne s'avère pas équivalente. L'app de remplacement ne permet pas de sauvegarder directement les scans dans OneNote, Word ou PowerPoint, ni de numériser des cartes de visite. Les fonctionnalités de lecture à voix haute et d'Immersive Reader ont également disparu.

Les scans existants resteront accessibles dans le dossier MyScans, tandis que ceux sauvegardés sur OneDrive se retrouveront dans la section MyCreations de Copilot. Microsoft promet d'améliorer progressivement son application, sans donner de calendrier précis.

Des alternatives natives pour iPhone

Cette fermeture pourrait profiter aux solutions concurrentes sur iOS. L'application Notes d'Apple intègre déjà une fonction de scan de documents efficace, tandis que des apps tierces comme Scanner Pro ou Adobe Scan offrent des fonctionnalités avancées. Pour les utilisateurs fidèles à l'écosystème Apple, ces alternatives natives présentent l'avantage d'une intégration optimale avec iCloud et les autres services de la marque.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Lens: PDF Scanner