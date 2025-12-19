Snapchat lance « Quick Cut » pour créer des vidéos synchronisées avec la musique

Snapchat a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Quick Cut, un outil puissant de création vidéo qui assemble automatiquement des photos et vidéos sélectionnées depuis vos souvenirs ou votre pellicule en une vidéo polie et synchronisée avec la musique.

Snapchat s'attaque à TikTok

Conçue pour rendre l’édition vidéo simple et accessible aux utilisateurs occasionnels comme aux créateurs de contenu, Quick Cut est actuellement disponible sur iOS, avec un support pour Android prévu prochainement.

L’outil réduit l’effort manuel nécessaire à la création de vidéos courtes en gérant la majeure partie du processus d’édition pour vous. Après avoir choisi vos médias, Quick Cut génère un aperçu instantané, en ajoutant automatiquement une piste de la bibliothèque de sons de Snapchat et en synchronisant les coupes sur le rythme. Si la musique suggérée ne correspond pas à vos préférences, vous pouvez facilement la remplacer par une autre.



Quick Cut est intégré de manière fluide dans l’application, avec des points d’accès dans les souvenirs (où sont stockés vos Snaps et Stories sauvegardés), votre pellicule, et même dans les contenus partagés par d’autres utilisateurs - ce qui vous permet de remixer des templates populaires avec vos propres photos et vidéos.



Un avantage majeur de Quick Cut est qu’il maintient l’ensemble du processus de création au sein de Snapchat, éliminant le besoin d’applications d’édition tierces. Les utilisateurs n’ont plus à exporter des clips, synchroniser manuellement l’audio ou réimporter les vidéos finales.



Au-delà de la synchronisation automatique sur le rythme, Quick Cut prend également en charge les Lenses de Snapchat, vous permettant d’ajouter des effets AR amusants, des améliorations visuelles et des superpositions pour faire ressortir vos vidéos sur Spotlight ou les Stories.



Alors que des plateformes comme TikTok et Instagram Reels continuent de dominer les tendances des vidéos courtes, Quick Cut offre aux utilisateurs de Snapchat un moyen rapide et intuitif de produire des contenus engageants synchronisés avec la musique, adaptés aux réseaux sociaux actuels.

