Perplexity lance une version iPad pensée pour la productivité

Perplexity transforme son application iPad pour séduire les chercheurs et professionnels. La startup spécialisée dans la recherche alimentée par intelligence artificielle vient de repenser entièrement son interface tablette, abandonnant la simple adaptation de sa version iPhone pour proposer une expérience véritablement pensée pour iPadOS.

Une refonte qui tire parti d'iPadOS

L'application profite désormais pleinement des capacités du système d'exploitation d'Apple. Le mode split-view permet d'utiliser Perplexity en parallèle d'autres applications, particulièrement pratique pour prendre des notes dans Pages ou Numbers tout en consultant les résultats de recherche. Le panneau latéral a été agrandi et repensé pour faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités, rendant la navigation plus fluide qu'auparavant.

Cette mise à jour intervient alors que l'iPad gagne du terrain dans l'enseignement supérieur et les environnements professionnels. Perplexity a observé une demande croissante d'outils de recherche spécialisés parmi les étudiants et travailleurs du savoir qui privilégient la tablette d'Apple pour leur productivité quotidienne. On le sait, dans certains domaines le Mac a tendance à perdre du terrain face à l'iPad.

La recherche avancée au cœur de la stratégie

La fonction recherche occupe désormais une place centrale dans l'interface. Contrairement à une simple recherche classique, elle fournit des citations détaillées et sourcées, un atout majeur pour les travaux académiques ou les analyses professionnelles. Ce positionnement n'est pas anodin : cette fonctionnalité reste limitée dans sa version gratuite, incitant les utilisateurs à souscrire un abonnement payant.

Parallèlement, Perplexity poursuit son expansion mobile avec Comet, son navigateur dopé à l'IA lancé sur Android le mois dernier. Une version iOS est annoncée depuis plusieurs semaines mais tarde à se concrétiser, alors que la version Mac a été disponible très tôt.

