Duolingo accusée d’utiliser la Dynamic Island de l’iPhone pour afficher des publicités

La populaire application d’apprentissage des langues Duolingo a provoqué une vague de controverses en exploitant apparemment la fonctionnalité Live Activities d’Apple pour promouvoir son abonnement payant « Super Duolingo » directement sur l’écran de verrouillage et dans le Dynamic Island des iPhones - une pratique qui viole clairement les directives d’interface utilisateur d’Apple.

Duolingo risque gros

De nombreux utilisateurs sur Reddit ont signalé voir des notifications persistantes avec un message comme « Réclamez votre offre Super ! », accompagné d’un compte à rebours incitant à souscrire. En développant la barre de la Dynamic Island, le contenu promotionnel complet pour l’abonnement premium apparaissait, lequel supprime les publicités et ajoute des fonctionnalités comme des cœurs illimités.

Les guidelines d’Apple pour les Live Activities sont formelles :

N’utilisez pas une Live Activity pour afficher des publicités ou des promotions. Les Live Activities aident les utilisateurs à rester informés sur des événements et tâches en cours, il est donc important d’afficher uniquement des informations liées à ces événements et tâches.

Introduite avec iOS 16 et optimisée pour la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro et modèles ultérieurs, cette fonctionnalité est destinée à des mises à jour en temps réel comme le suivi de livraison, les scores sportifs ou les trajets - pas au marketing.



La réaction des utilisateurs a été immédiate et virulente : beaucoup ont qualifié cette tactique de « spammeur », certains ont désinstallé l’app, et d’autres ont appelé à signaler Duolingo à Apple, rappelant que des violations répétées peuvent entraîner un retrait de l’App Store.



Nous n’avons pas pu reproduire la publicité, suggérant que Duolingo l’a discrètement supprimée suite aux plaintes. L’entreprise n’a pas commenté publiquement. Cet incident met en lumière les tensions croissantes autour des monétisations agressives dans les apps gratuites, surtout lorsqu’elles abusent de fonctionnalités système conçues pour le confort des utilisateurs. On imagine que du côté de Babbel, son principal concurrent, on se frotte les mains de cette affaire !

Télécharger l'app gratuite Duolingo