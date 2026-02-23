Snapseed 3.15 : l'application de Google devient une caméra Pro sur iPhone

Il est toujours amusant de voir Google chouchouter les utilisateurs d'iPhone avant ceux d'Android. Avec la version 3.15.0 de Snapseed, disponible gratuitement sur l'App Store, le célèbre éditeur d'images se métamorphose en une véritable application de prise de vue. Fini le simple post-traitement : la firme de Mountain View vient chasser sur les terres des applications expertes comme Halide, en offrant aux photographes sur iOS un contrôle total de leur objectif.

Un vrai mode manuel pour l'iPhone

L'interface de l'appareil photo native d'Apple a ses limites quand on cherche à personnaliser finement ses réglages. Snapseed contourne ce problème en intégrant directement une icône caméra dans son application. En activant le nouveau mode Pro, vous reprenez la main sur les automatismes souvent envahissants des derniers smartphones à la pomme.

À travers des molettes virtuelles, vous ajustez avec précision la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et la mise au point tactile. L'application va même plus loin en proposant des outils dignes des boîtiers traditionnels, comme le focus peaking pour souligner les zones nettes et des zébras d'exposition afin d'éviter de brûler les hautes lumières. Pour les possesseurs d'iPhone récents, l'application prend également en charge le format ProRAW tout en y appliquant son propre traitement pour optimiser la dynamique de l'image.

La nostalgie de l'argentique

L'autre atout majeur de cette mise à jour réside dans son moteur de rendu rétro. Snapseed ne se contente pas d'apposer un filtre basique sur vos clichés. Le système simule physiquement le comportement d'une pellicule, avec un grain généré dynamiquement selon la lumière de la scène. Vous pouvez prévisualiser en temps réel une douzaine de styles inspirés de références historiques de chez Kodak, Fujifilm ou Polaroid, le tout directement dans le viseur.

L'aspect le plus pratique de cette nouveauté reste la conservation de l'historique d'édition. Chaque photo capturée enregistre ses paramètres de manière non destructive. Même après avoir sauvegardé l'image dans la pellicule de votre iPhone, vous gardez la liberté d'annuler ou d'affiner n'importe quel effet a posteriori. Une flexibilité rare pour une application totalement gratuite, qui redonne tout son charme à la photographie mobile et permet de composer son image sans attendre l'étape de la retouche. Ainsi, Snapseed n'est plus simplement une app d'édition photos mais est capable de remplacer complètement la caméra de l'iPhone.

