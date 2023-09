La nouvelle application Blackmagic Camera pour iPhone est gratuite

Le studio Blackmagic Design a surpris tout le monde avec le lancement de Blackmagic Camera, une nouvelle application iPhone qui s'intègre à Blackmagic Cloud et télécharge le contenu directement vers la populaire application de montage vidéo DaVinci Resolve que l'on trouve sur Mac et iPad.



NB : l'app n'est pas encore disponible en France.

Découvrez l'app Blackmagic Camera

L'application propose les mêmes commandes de caméra numérique et les mêmes fonctions de traitement d'image que celles disponibles avec les caméras de Blackmagic Design. La société affirme que les utilisateurs peuvent créer du contenu pour les plateformes YouTube, TikTok et Instagram avec un aspect et une sensation cinématographiques "hollywoodiens". Les influenceurs apprécieront, d'autant que l'application est entièrement gratuite.

Blackmagic Camera améliore les capacités de votre iPhone en intégrant les commandes et les systèmes d'exploitation des caméras de cinéma numériques. Cette application vous permet d'obtenir l'esthétique cinématographique que l'on retrouve dans les longs métrages hollywoodiens. Elle offre une interface intuitive et conviviale semblable à celle des célèbres caméras professionnelles de Blackmagic Design, offrant une expérience transparente similaire à celle d'une caméra numérique haut de gamme.



Son interface utilisateur comprend 4 onglets principaux : Caméra, Média, Chat et Paramètres. L'onglet Caméra offre une interface conviviale qui reproduit fidèlement celle des caméras Blackmagic. Comme vous pouvez vous y attendre, il offre une pléthore de paramètres réglables, notamment la fréquence d'images, l'angle d'obturation, les niveaux audio, la teinte, la vitesse d'obturation, l'objectif, la balance des blancs et la sensibilité ISO, à l'aide d'une interface simple basée sur des touches. L'interface comprend les paramètres d'enregistrement, l'histogramme, le focus peaking, les niveaux et les guides de cadrage. La mise au point peut être effectuée en tapant sur l'écran, et des options permettent de filmer au format 16:9 ou vertical. L'app prend également en charge l'utilisation de LUTs 3D.



Si vous souhaitez enregistrer une vidéo en 4K ProRes (10 bits) ou H.264/H.265, celle-ci peut être directement envoyée sur Blackmagic Cloud et synchronisée dans DaVinci Resolve. L'intégration au cloud permet d'envoyer les séquences vidéo à un studio de post-production en quelques minutes pour un montage plus simple, idéal pour bosser à plusieurs.



Les vidéos peuvent évidemment être sauvegardées en local sur l'iPhone, puis exportées vers un disque externe pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser Blackmagic Cloud, ou téléchargées manuellement vers Blackmagic Cloud. Les séquences provenant de plusieurs iPhones peuvent être envoyées à DaVinci Resolve et alignées à l'aide de l'outil Sync Bin du logiciel.

Télécharger l'app gratuite Blackmagic Camera