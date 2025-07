Dropbox abandonne son gestionnaire de mots de passe

Dropbox vient d'annoncer l'arrêt prochain de son gestionnaire de mots de passe, laissant ses utilisateurs dans l'obligation de migrer rapidement leurs données. Dropbox est dans une stratégie de recentrage sur ses activités principales, mais cela soulève des questions sur la viabilité des services tiers dans l'écosystème tech actuel.

Un calendrier serré pour la migration

L'arrêt de Dropbox Passwords suivra un calendrier progressif particulièrement contraignant. Dès le 28 août 2025, le service basculera en mode lecture seule, empêchant l'ajout de nouveaux identifiants et désactivant la fonction de saisie automatique. Les utilisateurs pourront encore consulter leurs données, mais sans pouvoir les modifier.

Le 11 septembre marquera la fin de l'application mobile, ne laissant que l'extension navigateur fonctionnelle. Enfin, le 28 octobre 2025 sonnera le glas définitif du service, avec la suppression permanente et sécurisée de toutes les données stockées sur les serveurs de Dropbox.

Cette timeline relativement courte contraste avec les délais habituellement accordés lors de l'arrêt de services numériques. Les utilisateurs ont donc moins de trois mois pour organiser leur migration, ce qui peut paraître juste pour ceux qui gèrent de nombreux comptes. Même Google, l'entreprise championne de l'abandon des services, laisse généralement plus de temps à ses utilisateurs.

Les alternatives face à l'abandon de Dropbox

L'arrêt de Dropbox Passwords illustre les défis auxquels font face les entreprises qui tentent de diversifier leurs activités. Lancé en 2020 en pleine pandémie, ce service n'aura finalement pas trouvé son public face à une concurrence déjà bien établie. Dropbox recommande officiellement 1Password, reconnu pour sa robustesse et sa facilité d'utilisation.

D'autres solutions méritent considération selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Bitwarden séduit par son modèle open source et ses options gratuites étendues, tandis que Dashlane mise sur une interface particulièrement soignée. Pour les utilisateurs privilégiant la confidentialité, Proton Pass s'appuie sur l'expertise en chiffrement de l'entreprise suisse. Evidemment, la solution que l'on vous conseille est d'abord l'app Mots de passe d'Apple qui est parfaitement intégrée dans l'écosystème.

Pour récupérer vos données depuis Dropbox Passwords, la procédure est relativement simple. Dans l'extension navigateur, cliquez sur votre avatar en bas à gauche, puis accédez aux Préférences. Sous l'onglet Compte, vous trouverez l'option Exporter qui générera un fichier CSV contenant tous vos identifiants et cartes de paiement.

Une fois ce fichier obtenu, l'importation dans l'application Mots de Passe d'Apple nécessite quelques étapes supplémentaires. Ouvrez l'app Mots de Passe sur votre Mac, rendez-vous dans le menu Fichier puis sélectionnez "Importer les mots de passe". Choisissez votre fichier CSV exporté depuis Dropbox. L'application d'Apple se chargera automatiquement de traiter les données et de les intégrer dans votre trousseau.

L'avantage de l'app Mots de Passe d'Apple réside dans son intégration native avec l'écosystème de la marque. Vos identifiants se synchroniseront automatiquement via iCloud sur tous vos appareils Apple, et la saisie automatique fonctionnera nativement dans Safari (et les autres navigateurs avec une extension) comme dans les applications iOS et macOS.

Télécharger l'app gratuite Dropbox: Stockage en fichiers