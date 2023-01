Une première promo sur le nouvel iPad 10 de 2022

Après le très cher iPad Pro M2, c'est l'iPad 10 qui vient de recevoir sa première promotion.



Le plus récent des iPad avait vu son prix grimper lors de son intronisation en octobre dernier, passant de 389 € à 589 €. Pour justifier ce prix, Apple avait enfin changé la recette, notamment avec un design plus moderne. Si vous attendiez une baisse de prix, c'est peut-être le moment puisque l'on trouve des réductions chez Amazon et surtout Rakuten.

Un superbe iPad 10

L'iPad de 10e génération, entièrement redessiné, est arrivé dans les magasins le 26 octobre 2022. Douze ans après le premier modèle, l'iPad 10 a enfin changé de look, reprenant celui des iPad Air 4 et 5. En conséquence, exit le bouton d'accueil et place à un écran bord à bord, ce qui a permis de déporter le Touch ID sur le bouton d'alimentation.



Le reste est loin d'être anecdotique puisque la tablette est passée à l'USB-C, ce qui est parfait pour la durée de vie et la compatibilité, ainsi qu'au WiFi 6 et Bluetooth 5.2. On trouve également la puce A14 Bionic des iPhone 12, une nouvelle caméra FaceTime et une option 5G.



Le nouvel iPad est disponible en bleu, rose, argent et jaune, apportant de jolies couleurs à l'entrée de gamme.



Résultat, le moins cher des iPad est très performant, beau et devrait être mis à jour pendant de nombreuses années avec iPadOS.

Acheter l'iPad 10 au meilleur prix

Le nouvel iPad 10 est normalement vendu 589 euros en version 64 Go ou 789 euros en 256 Go, sans l'étui-clavier Magic Keyboard Folio qui est vendu 299 euros en option.



Mais pour faire quelques économies, voici les promotions actuelles :

