iSoft v9.3.0 : nouvelle icône, moins de publicités et plus de bons plans

iSoft passe à l'heure d'été avec une mise à jour intéressante pour vous chers lecteurs. Bien que les nouveautés soient peu nombreuses, nous avons écouté les nombreux retours avec un rééquilibrage de la publicité, ainsi que quelques changements pratiques.

Nouvelle icône d'application, moins de publicité, accès Premium simplifié et plus de bons plans visibles pour les non abonnés.