Pornhub, YouPorn, RedTube : blocage total en France dès le mercredi 4 juin

Le groupe Aylo vient de frapper un grand coup. Dès ce mercredi 4 juin, les utilisateurs hexagonaux ne pourront plus accéder aux contenus de Pornhub, YouPorn et RedTube, trois des plateformes les plus visitées au monde. Cette décision radicale marque l'escalade d'un conflit qui oppose depuis des mois le géant chypriote aux autorités françaises.

Un bras de fer autour de la vérification d'âge

La pomme de discorde porte sur l'obligation imposée par la France de mettre en place des systèmes de vérification d'âge robustes. Depuis mars dernier, un arrêté gouvernemental étend cette contrainte à tous les sites établis dans l'Union européenne, avec une échéance fixée au 6 juin. Fini le simple clic sur "J'ai plus de 18 ans" : les plateformes doivent désormais proposer des solutions de "double anonymat", impliquant l'envoi d'une pièce d'identité ou l'analyse biométrique par intelligence artificielle.



Dès demain, les principaux sites pornographiques en France seront inaccessibles à moins d'utiliser un VPN ou toute autre solution de contournement.

Pour Solomon Friedman, propriétaire d'Aylo via le fonds Ethical Capital Partners, cette réglementation est "inutile et dangereuse". L'entreprise dénonce les risques de piratage et de fuite de données personnelles que représenterait la collecte massive d'informations sensibles. Plutôt que de se plier aux exigences françaises, Aylo préfère transformer ses sites en plateformes d'information pour expliquer sa position aux 7 millions de visiteurs quotidiens français.

L'Europe accélère sur la protection des mineurs

Cette confrontation intervient alors que l'Union européenne intensifie ses efforts pour protéger les mineurs en ligne. Bruxelles prépare le lancement d'une application de vérification d'âge dès juillet 2025, développée par l'allemand T-Systems et le suédois Scytales. Cette solution temporaire, en attendant le portefeuille numérique européen prévu pour 2026, permettrait d'identifier l'âge des utilisateurs sans compromettre leurs données personnelles.

L'enjeu dépasse largement la France : selon l'Arcom, près de 40% des jeunes de 12 à 17 ans accèdent mensuellement à des contenus pornographiques. La Commission européenne a d'ailleurs ouvert des enquêtes contre plusieurs plateformes, dont Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos, soupçonnées de ne pas respecter leurs obligations de protection des mineurs.

Cette bataille technologique et juridique rappelle les défis auxquels font face les géants du numérique, y compris Apple, dans la gestion des contenus sensibles sur leurs plateformes. Si la firme de Cupertino a développé des outils de contrôle parental sophistiqués dans iOS, la question de la vérification d'âge universelle reste un casse-tête technique et éthique pour l'ensemble de l'industrie. Malgré tous les efforts d'Apple, une application pornographique a récemment fait son apparition pour la première fois sur iOS grâce au store alternatif AltStore.

Un tournant décisif pour l'internet français

Ce blocage massif pourrait bien marquer un tournant dans la régulation du web hexagonal. En choisissant la confrontation plutôt que la conformité, Aylo teste la détermination des autorités françaises et européennes. L'ironie de cette situation réside dans le fait que les utilisateurs français se tourneront probablement vers des VPN ou des sites moins scrupuleux, potentiellement plus dangereux pour leur sécurité.

Cette crise révèle les limites des approches nationales face à un internet globalisé. Alors que la France durcit sa législation, d'autres plateformes continuent d'héberger des contenus similaires sans contrôle efficace. La solution européenne attendue en juillet pourrait offrir une voie de sortie, mais cette affaire illustre parfaitement les tensions croissantes entre protection des mineurs, respect de la vie privée et liberté d'accès à l'information — un équilibre que même les géants technologiques peinent encore à trouver.