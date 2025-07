Elgato Facecam 4K : la première webcam compatible avec les filtres photo

Elgato frappe un grand coup dans l'univers des webcams avec sa nouvelle Facecam 4K, un modèle qui promet de rapprocher les créateurs de contenu d'une qualité professionnelle, sans se ruiner pour autant. Cette caméra fait le pari audacieux d'intégrer des fonctionnalités jusqu'ici réservées aux appareils photo, notamment la possibilité d'ajouter des filtres amovibles.

Une approche photo qui change la donne

La grande nouveauté de cette Facecam 4K réside dans sa compatibilité avec les filtres d'objectif standard de 49 mm. Cette première mondiale pour une webcam permet d'exploiter l'écosystème d'accessoires photographiques existant. Les utilisateurs peuvent désormais réduire les reflets sur leurs lunettes avec un filtre polarisant, adoucir l'image avec un filtre de diffusion, ou même créer des effets étoilés pour un rendu plus cinématographique. Toutes les fonctionnalités sont détaillées sur le site web d'Elgato.

Cette approche modulaire tranche avec les solutions intégrées d'Apple, qui privilégie les traitements logiciels comme le mode suivi intelligent de ses derniers MacBook et iPad. Ici, Elgato mise sur la polyvalence matérielle, permettant aux créateurs d'adapter physiquement leur setup selon leurs besoins.

Une fiche technique qui vise haut

Sous le capot, la Facecam 4K embarque un capteur Sony Starvis 2, capable de filmer en Ultra HD à 60 images par seconde. Le choix d'un flux non compressé jusqu'en 2160p30 ou 1080p60 témoigne de l'ambition qualitative du produit. La connectique USB-C et la mémoire flash intégrée pour sauvegarder les réglages facilitent les changements d'ordinateur.

À 200 euros, cette webcam se positionne 100 euros sous la Facecam Pro tout en apportant cette innovation des filtres amovibles. Un positionnement malin qui pourrait séduire les streamers cherchant à professionnaliser leur image sans investir dans un setup DSLR complexe. La compatibilité annoncée avec la Nintendo Switch 2 élargit encore son potentiel d'usage.

