GPT-OSS : OpenAI lance ses premiers modèles open source depuis 6 ans

OpenAI vient de surprendre le monde de l'IA en lançant ses premiers modèles open source depuis plus de six ans. Après avoir longtemps privilégié une approche fermée, la société de Sam Altman fait marche arrière avec deux nouveaux modèles de raisonnement téléchargeables gratuitement.

Des modèles qui changent la donne

Les modèles gpt-oss-120b et gpt-oss-20b marquent un tournant stratégique majeur pour OpenAI. Le premier, avec ses 117 milliards de paramètres, nécessite environ 80 Go de mémoire et peut fonctionner sur une seule carte graphique professionnelle. Le second, plus compact avec 21 milliards de paramètres, peut s'exécuter sur un ordinateur portable disposant de 16 Go de RAM — une configuration que l'on retrouve facilement sur les MacBook récents équipés des puces Apple Silicon.

Cette décision intervient après que Sam Altman a reconnu en janvier qu'OpenAI était "du mauvais côté de l'histoire" concernant l'open source. La montée en puissance des laboratoires chinois comme DeepSeek, qui dominent actuellement l'écosystème des modèles ouverts, a visiblement poussé l'entreprise à reconsidérer sa position. L'administration Trump encourage également les développeurs américains à publier davantage de technologies ouvertes pour promouvoir les valeurs démocratiques.

OpenAI souligne que le succès réside dans l'autonomisation des utilisateurs pour atteindre leurs objectifs — qu'il s'agisse d'apprendre, de résoudre un problème ou de grandir personnellement — plutôt que de maximiser le temps passé sur la plateforme.

Performance et accessibilité au rendez-vous

Ces nouveaux modèles intègrent les mêmes capacités de raisonnement que la série o3/o4 d'OpenAI, avec une approche par chaîne de pensée configurable. Les utilisateurs peuvent ajuster l'effort de raisonnement selon trois niveaux : faible, moyen ou élevé, permettant d'équilibrer performance et ressources computationnelles selon leurs besoins.

Sur les benchmarks de codage comme Codeforces, le gpt-oss-120b atteint un score de 2622, surpassant le modèle R1 de DeepSeek tout en restant légèrement en retrait face aux modèles fermés d'OpenAI. Le modèle excelle particulièrement dans les tâches mathématiques et de programmation, domaines où la précision du raisonnement fait la différence.

Contrairement aux modèles fermés de la société, ces versions open source se limitent au traitement textuel et n'intègrent pas les capacités multimodales. Elles sont distribuées sous licence Apache 2.0, permettant une utilisation commerciale sans restriction. Cette approche devrait séduire les développeurs et entreprises recherchant plus de contrôle sur leurs données, tout en gardant un pied dans l'écosystème OpenAI pour les tâches plus complexes nécessitant les modèles cloud.