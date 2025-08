OpenAI sait que ChatGPT est une drogue

OpenAI a mis à jour son célèbre ChatGPT pour promouvoir des interactions plus saines, en privilégiant le bien-être des utilisateurs plutôt que l'engagement prolongé. Voilà qui nous rappelle des actions similaires prises par TikTok, FaceBook, Instagram et autres réseaux sociaux. Ils sont tous tellement addictifs qu'ils en deviennent une drogue comme une autre.

Toutes les deux heures, la pause s'impose

À partir de maintenant, et comme sur l'autoroute, ChatGPT proposera des "rappels doux" pour encourager des pauses en fonction de la durée d'utilisation, afin d'aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches efficacement et à reprendre leurs activités quotidiennes.

OpenAI souligne que le succès réside dans l'autonomisation des utilisateurs pour atteindre leurs objectifs — qu'il s'agisse d'apprendre, de résoudre un problème ou de grandir personnellement — plutôt que de maximiser le temps passé sur la plateforme.

Des réponses moins tranchées sur la vie privée

OpenAI affine également les réponses de ChatGPT. Lorsqu'il s'agit des questions personnelles à forts enjeux, comme "Dois-je rompre avec ma copine ?", le chatbot guidera bientôt les utilisateurs à peser le pour et le contre au lieu de fournir des réponses directes. Cette approche vise à encourager une prise de décision réfléchie.

La santé mentale d'abord

OpenAI améliore également la capacité de ChatGPT, lancé fin 2022, à détecter les signes de détresse mentale ou émotionnelle, en veillant à ne pas renforcer les délires ou la dépendance émotionnelle. Il orientera les utilisateurs vers des ressources fondées sur des preuves. Pour ce faire, OpenAI a collaboré avec plus de 90 médecins de 30 pays pour développer des grilles d'évaluation pour les conversations complexes. De plus, des chercheurs en interaction homme-machine testent les garde-fous, tandis qu'un groupe consultatif d'experts en santé mentale, développement des jeunes et interaction homme-machine est formé pour guider ces efforts.

Ces mises à jour reflètent l'engagement d'OpenAI envers une IA responsable, équilibrant utilité et bien-être des utilisateurs. En intégrant des rappels de pause, des réponses nuancées et des mesures de sécurité robustes, ChatGPT vise à soutenir les utilisateurs de manière significative et saine. C'est aussi une méthode rusée pour s'éviter de futurs procès, alors que les premiers cas de suicides liés à l'IA commencent à émerger.



