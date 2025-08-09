Orange s'apprête à alourdir les factures de ses abonnés

L'été 2025 s'annonce moins clément pour les portefeuilles des utilisateurs de téléphonie mobile. Après Bouygues Telecom ces dernières semaines, c'est au tour d'Orange de préparer le terrain pour une augmentation de ses tarifs.

Orange confirme une hausse de prix imminente

Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, n'a pas cherché à édulcorer le message lors de la présentation des résultats financiers du groupe. L'opérateur va "appliquer certaines hausses de prix très ciblées, de type plus pour plus" dans les prochaines semaines. Cette stratégie consiste à enrichir les forfaits existants avec de nouveaux avantages — davantage de données mobiles, débits plus rapides en fibre — tout en justifiant une augmentation tarifaire de quelques euros mensuels.

Le problème de cette approche réside dans son caractère souvent imposé. Les clients se voient proposer des améliorations qu'ils n'ont pas forcément réclamées, accompagnées d'une facture alourdie. Orange mise sur le fait que la majorité des abonnés accepteront ces modifications plutôt que de changer d'opérateur, une démarche toujours perçue comme contraignante.



On ne sait pas encore si ces augmentations de prix concerneront aussi Sosh, la marque low cost d'Orange. Il y a fort à parier que cette dernière sera épargnée car il faut rester compétitif face à Free et Bouygues Telecom (via B&You) qui sont très agressifs.

Cette annonce d'Orange s'inscrit dans une tendance plus large du marché français des télécommunications. Après une période de guerre des prix particulièrement intense au premier semestre 2025, les opérateurs semblent désormais coordonner leurs efforts pour remonter les tarifs. En effet, pour la première fois, la guerre des prix s'est aussi déroulée sur le terrain du fixe jusqu'ici épargné. Free fait exception en garantissant des prix bloqués jusqu'en 2027 sur certaines offres, mais cette résistance pourrait ne pas durer face à la pression concurrentielle.



L'année 2026 sera passionnante à observer du côté des opérateurs télécoms. Entre le possible rachat de SFR, la volonté d'Orange de reconstituer des marges et la stratégie toujours plus agressive de Bouygues Telecom pour conquérir de nouveaux marchés, les prochains mois seront plein de bouleversements. Ce qui est sûr, c'est que la facture risque de grimper pour tous, surtout si on venait à perdre un opérateur.



Via