Lancement du RCS chez La Poste Mobile avec le réseau Bouygues

La Poste Mobile rejoint Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile en annonçant le déploiement du RCS (Rich Communication Services) sur iPhone et Android à partir du 29 septembre 2025 pour ses nouveaux clients.

Révolution chez la poste

Ce protocole, intégré l’an dernier sur iOS, successeur du SMS, propose des fonctionnalités avancées similaires à iMessage entre iPhone et Android, notamment :

Accusés de réception.

Envoi de photos et vidéos en haute qualité.

Conversations de groupe optimisées.

Messages via Wi-Fi.

Réactions par emojis.

Messages audio.

Cependant, le chiffrement de bout en bout (E2EE) n’est pas encore disponible dans cette implémentation initiale, contrairement à iMessage.

Transition vers le réseau Bouygues Telecom

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom, marquant un changement de réseau (de SFR à Bouygues). À partir du 29 septembre 2025, les nouveaux clients bénéficieront :

Du RCS.

De la 5G gratuite.

Des conférences à trois.

Des renvois d’appels.

Les clients existants, encore sur le réseau SFR, devront attendre 2026 pour cette transition et l’accès à ces nouveautés. Pour les plus pressés, une solution consiste à changer temporairement d’opérateur tout en conservant son numéro, puis à revenir chez La Poste Mobile en tant que nouveau client.

Perspectives sur le chiffrement RCS

Actuellement, le RCS chez La Poste Mobile (et la plupart des opérateurs) protège les messages en transit via TLS, mais sans chiffrement de bout en bout, permettant un accès potentiel au contenu par les opérateurs ou serveurs. Cependant, des avancées majeures sont prévues :

GSMA Universal Profile 3.0 : Annoncé le 13 mars 2025, ce standard intègre un chiffrement E2EE interopérable basé sur le protocole Messaging Layer Security (MLS), développé par l’IETF. Une version 2.0 a été publiée en juillet 2025 pour affiner les fonctionnalités.

: Annoncé le 13 mars 2025, ce standard intègre un chiffrement E2EE interopérable basé sur le protocole Messaging Layer Security (MLS), développé par l’IETF. Une version 2.0 a été publiée en juillet 2025 pour affiner les fonctionnalités. Fonctionnalités du MLS : Chiffrement pour textes, images, vidéos et groupes, accessible uniquement aux expéditeurs et destinataires.

Interopérabilité iPhone-Android, résolvant les lacunes actuelles (ex. : "bulles vertes" non chiffrées).

Protection contre le spam et le phishing via vérification cryptographique.

Résistance aux attaques quantiques pour une sécurité future-proof.

Déploiement attendu : Bien que La Poste Mobile n’ait pas précisé de date, le chiffrement E2EE devrait arriver après 2025, probablement en 2026 pour les clients existants, en phase avec la transition réseau et les standards GSMA.

Conclusion

La Poste Mobile introduit le RCS avec des fonctionnalités modernes dès septembre 2025 pour les nouveaux clients, mais le chiffrement E2EE, clé pour une sécurité comparable à iMessage, est encore en attente. Grâce aux avancées de la GSMA, ce chiffrement interopérable devrait transformer le RCS en un standard sécurisé et universel d’ici 2026, renforçant la confidentialité pour tous les utilisateurs, y compris ceux de La Poste Mobile. Les forfaits sont d’ailleurs à prix canon en ce moment avec 4 mois gratuits !

