Free Mobile va vendre des Apple Watch avec forfait eSIM

Les clients n'y croyaient plus, Free Mobile vient d'annoncer la commercialisation prochaine d’Apple Watch avec forfait eSIM, et prévoit d’étendre cette offre à d’autres marques de montres connectées.

Plus de dix ans d'attente

Lors de la "Journée des communautés", l’opérateur a confirmé que l’eSIM pour Apple Watch, accompagnée de la vente de la montre, sera « bientôt » disponible. L'opérateur qui était entré dans la course après Orange, SFR et Bouygues, envisage également d’inclure à terme d’autres montres connectées, visant à devenir un guichet unique pour les wearables cellulaires.



Des indices techniques en juillet et des déclarations antérieures de Xavier Niel laissaient présager un lancement en 2025, malgré des contraintes contractuelles avec Apple. Sans date précise, le terme « bientôt » suggère une finalisation imminente de l’accord avec Apple et de l’intégration dans l’offre de Free Mobile, marquant la fin d’une longue attente.



Il aura donc fallu attendre l'Apple Watch Series 11 pour que Free prenne en charge la montre d'Apple, soit dix ans après la sortie de la première tocante connectée de la Pomme. Comme dit l'adage, « mieux vaut tard que jamais ».

Prix des eSIM pour Apple Watch en France

En France, l'eSIM pour Apple Watch (modèles GPS + Cellular) n'est pas un forfait indépendant, mais une option d'extension à ajouter à un forfait mobile principal compatible (pour iPhone). Elle permet de partager les appels, les SMS et les données de votre abonnement principal avec la montre, en France métropolitaine et à l'étranger (sous conditions de couverture). Seuls certains opérateurs proposent cette option, et elle est sans engagement.

Opérateur Prix mensuel Frais d'activation Promotions actuelles Conditions Orange 5 €/mois 10 € (offerts pour la 1re souscription) 3 premiers mois offerts Nécessite un forfait Orange avec appels illimités, VoLTE et VoWiFi. Activation via l'app Watch sur iPhone. Sosh (filiale low-cost d'Orange) 5 €/mois 10 € (offerts pour la 1re souscription) 3 premiers mois offerts Identique à Orange, pour forfaits sans engagement. Activation via l'app Watch. SFR 5 €/mois 10 € Aucune mentionnée Option "Multi-SIM Appels & Internet" pour eSIM Watch. Nécessite un forfait SFR compatible. RED by SFR (filiale low-cost de SFR) 5 €/mois 10 € Aucune mentionnée Option "Montre Connectée". Activation via l'app Watch.



Bouygues sera alors le seul opérateur à ne pas proposer l'eSIM sur Apple Watch.

Attendiez-vous les forfaits eSIM pour Apple Watch de Free Mobile ? On imagine que le trublion des télécoms proposera des prix attractifs et même des packs Apple Watch + forfaits.



