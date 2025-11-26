Amazon Leo défie Starlink avec une antenne satellite à 1 Gb/s

Amazon passe la vitesse supérieure dans la bataille de l'internet par satellite. Après des années de développement discret, le géant du e-commerce dévoile enfin son antenne haut débit Leo Ultra, capable d'atteindre 1 Gb/s en téléchargement. Un coup d'accélérateur qui vise directement Starlink, le réseau d'Elon Musk qui domine largement le marché depuis plusieurs années.

Une connexion qui rivalise avec la fibre

Leo Ultra s'annonce comme l'antenne satellite commerciale la plus rapide actuellement en production. Avec ses débits maximums de 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en émission, elle dépasse sur le papier les performances du kit Starlink Business, limité à environ 400 Mb/s. Amazon mise sur une puce personnalisée pour optimiser le signal et réduire la latence, deux critères essentiels pour les usages professionnels exigeants.

Le terminal mesure environ 50 x 76 cm et intègre une conception sans pièces mobiles, résistante aux intempéries. Il rejoint une gamme qui comprend également le Leo Pro (400 Mb/s) et le Leo Nano compact (100 Mb/s). Pour l'instant, seules les entreprises et organisations gouvernementales peuvent accéder à ces équipements dans le cadre d'un programme de test fermé. Les tarifs restent secrets, mais Amazon évoque un coût de production sous les 400 dollars pour le modèle Pro.

Des atouts différenciants face à Starlink

Au-delà de la vitesse brute, Amazon mise sur l'intégration avec son écosystème cloud. Les clients peuvent relier leurs antennes directement à leurs services AWS ou à des réseaux privés, sans transiter par l'internet public. Cette approche sécurisée répond aux préoccupations actuelles sur les vulnérabilités des anciennes liaisons satellites, récemment pointées du doigt par des chercheurs américains.

Cette stratégie rappelle celle d'Apple avec son écosystème fermé : l'objectif est de créer une expérience fluide et sécurisée pour les professionnels qui utilisent déjà les services cloud d'Amazon. Pour des secteurs comme l'énergie, les transports ou l'industrie, pouvoir connecter des sites isolés à leurs infrastructures numériques de façon sécurisée représente un avantage majeur.

Le défi du rattrapage spatial

Malgré des performances prometteuses, Amazon part de loin. Seulement 153 satellites Leo sont actuellement en orbite, contre plus de 9 000 pour Starlink. La régulation américaine impose à Amazon de déployer la moitié de sa constellation d'ici mi-2026, un calendrier serré qui nécessite des lancements réguliers. Le prochain est prévu mi-décembre avec ULA.

En France, le projet fait face à un premier obstacle juridique après un recours déposé par un syndicat contre la licence accordée par l'Arcep. Rien de rédhibitoire, mais de quoi ralentir l'arrivée du service sur le territoire. La concurrence s'intensifie aussi avec l'émergence d'initiatives comme IRIS², le projet européen qui peine toutefois à avancer. Pour les utilisateurs, ce duel technologique laisse entrevoir des tarifs plus accessibles et une meilleure couverture des zones rurales. Reste à Amazon de transformer ses promesses en une constellation opérationnelle capable de rivaliser avec son concurrent.



