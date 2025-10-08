L'iPhone Air défie la logique : meilleure autonomie en 5G qu'en Wi-Fi

L'iPhone Air continue de surprendre depuis sa sortie en septembre. Après les débats sur son épaisseur et ses compromis, voici qu'un nouveau phénomène intrigue : ce modèle ultra-fin consomme moins de batterie en 5G qu'en Wi-Fi. Une aberration ? Pas vraiment, plutôt la preuve que le modem C1X développé par Apple change la donne. Matt Birchler, testeur américain reconnu, a mené une série d'essais approfondis qui bouleversent certaines idées reçues sur l'autonomie des iPhone dernière génération.

Des tests méthodiques pour mesurer l'impact du modem maison

Pour comprendre les capacités réelles de l'iPhone Air, Matt Birchler a mis en place un protocole rigoureux. Quatre smartphones au banc d'essai : l'iPhone Air, l'iPhone 16e, l'iPhone 17 Pro et le Galaxy S25 Ultra de Samsung. Chaque appareil a subi le même traitement pendant six heures d'utilisation intensive : streaming vidéo sur YouTube, navigation sur Threads, enregistrement vidéo 4K 60 fps, gaming avec Diablo Immortal et lecture musicale. Le tout répété quatre fois par téléphone, alternant connexions Wi-Fi et cellulaires.

L'astuce de cette approche ? Tous les iPhone ont été restaurés depuis la même sauvegarde et ont bénéficié de 36 heures de stabilisation. Le testeur a même conservé le réglage automatique de la luminosité, une décision qui rapproche ces essais d'un usage réel plutôt que d'un test en laboratoire aseptisé. Les résultats ont de quoi interpeller : là où l'iPhone 17 Pro termine avec plus de 70% de batterie restante, l'Air oscille entre 39% et 53% selon les conditions.

Le modem C1X inverse la tendance habituelle

C'est en comparant les courbes Wi-Fi et 5G que le véritable intérêt de cette étude apparaît. Depuis toujours, la 5G a mauvaise réputation côté consommation énergétique. Les possesseurs d'iPhone 12 s'en souviennent encore. Pourtant, l'iPhone Air casse cette règle : sa batterie se vide plus lentement en 5G qu'en Wi-Fi. Un cas unique parmi les quatre téléphones testés.

Le responsable de ce renversement ? Le modem C1X conçu par Apple, une évolution du C1 déjà présent dans l'iPhone 16e. Sur ce dernier, les deux courbes se rejoignent presque, mais l'avantage reste au Wi-Fi. L'Air franchit un cap supplémentaire avec son C1X optimisé. Cette puce cellulaire compense largement le handicap d'une batterie réduite de 30% par rapport à un iPhone 17 Pro. Dans le meilleur scénario testé, l'écart entre les deux modèles se limite à 1%, alors que leurs capacités de batterie diffèrent drastiquement.

Cette prouesse technique explique aussi pourquoi certains tests de YouTubers avaient placé l'Air devant des modèles européens de l'iPhone 17 : ces versions intègrent des batteries 6% plus petites. En conditions optimales sur réseau cellulaire, l'iPhone Air rivalise donc avec des appareils théoriquement plus costauds.

Pour Apple, c'est un signal fort. La transition vers ses propres modems, amorcée cette année, porte ses fruits. On imagine déjà les gains d'autonomie que pourrait offrir une version Pro du C1X. D'ici là, l'iPhone Air prouve qu'innovation ne rime pas toujours avec compromis insurmontables, même quand on joue avec les millimètres.