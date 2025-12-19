Un premier aperçu réel de l'iPhone pliable (Fold) de 2026

Des dessins industriels (CAD) destinés aux fabricants d'accessoires dévoilent enfin les dimensions et l'allure du premier iPhone pliable, prévu pour 2026. Entre format compact et écran arrondi, Apple semble avoir choisi une voie radicalement différente de ses concurrents.

iPhone Fold : une bouille arrondie et moderne

De nouvelles images et dessins techniques (CAD) ont fuité, offrant un premier aperçu du design du futur iPhone pliable d’Apple, souvent appelé « iPhone Fold ». Ces rendus montrent un appareil au format “livre” avec des dimensions originales tant fermé qu’ouvert, et confirment plusieurs rumeurs sur ce que pourrait être ce smartphone très attendu.

Les dimensions du futur iPhone pliable ont été publiées par le site allemand iPhone-ticker.de. Selon ces croquis, lorsqu’il est fermé, l’appareil mesurerait environ 83,8 mm de large, 120,6 mm de haut et 9,6 mm d’épaisseur. Cette forme est plus large et moins haute que les iPhone classiques, ce qui lui donne une silhouette plutôt compacte quand il est plié, un peu comme un smartphone plus carré dans la poche.

L’écran externe, celui que l’on utilise quand l’appareil est fermé, serait d’environ 5,49 pouces de diagonale avec une résolution d’environ 2088 × 1422 pixels, ce qui rappelle les tailles d’écran des iPhone standards actuels mais dans un format plus carré.

Une fois déplié, l’iPhone Fold se transformerait en un grand appareil proche de la taille d’un iPad mini, avec un écran interne d’environ 7,7 pouces et une résolution élevée autour de 2713 × 1920 pixels. Ce grand écran intérieur donne l’impression d’un petit tablette pliable et moderne.

D’après ces mêmes sources, la charnière serait assez fine, et l’appareil une fois ouvert aurait une épaisseur d’à peine 4,8 mm (hors module photo), ce qui le rendrait plus mince que l'iPhone Air !

La production de cet iPhone pliable serait planifiée pour une annonce officielle fin 2026, en même temps que l'iPhone 18 Pro, mais sa disponibilité pourrait être limitée en raison de contraintes industrielles et de rendements encore fragiles.