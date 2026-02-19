Le nouvel iPhone Air inaugure le modem 5G C1X conçu en interne par Apple. Mais un premier cas isolé de panne matérielle vient d’être signalé, sans pour autant indiquer un problème généralisé.

Le modem C1X d’Apple connaît sa première panne signalée sur l’iPhone Air

L’iPhone Air est le premier iPhone à embarquer le modem 5G C1X, conçu en interne par Apple. Une première dans l’histoire de la marque, qui tourne définitivement la page de sa dépendance à Qualcomm. Mais quelques mois après son lancement, un premier incident matériel vient de faire surface en ligne.



C’est sur Reddit qu’un utilisateur, sous le pseudo “itstheskylion”, a signalé avoir perdu toute réception cellulaire du jour au lendemain. En se réveillant, son iPhone Air n’affichait plus aucun signal. Les diagnostics pointaient vers un problème au niveau matériel, autrement dit une défaillance du modem lui-même, et non un simple bug logiciel.



Le téléphone avait pourtant été soigneusement protégé dans une coque depuis son achat, sans trace de choc ou de dommage physique. L’utilisateur a tenté plusieurs manipulations classiques : redémarrage, réinitialisation réseau, réinitialisation complète. Rien n’a fonctionné. La configuration double SIM avec deux opérateurs distincts ne fonctionnait ni l’une ni l’autre, ce qui écarte une panne de réseau ou un problème propre à un opérateur.

Il est important de remettre cet incident en perspective. Les défaillances matérielles sur les modems sont rares. Les processus de test en usine sont rigoureux, mais aucune production à grande échelle n’est à l’abri d’un petit pourcentage d’unités défectueuses. Apple a d’ailleurs l’habitude de récupérer les appareils présentant des comportements anormaux pour les analyser en interne, surtout quand il s’agit d’une technologie nouvelle. Pour l’instant, rien n’indique que ce cas soit représentatif d’un problème plus large. On peut même clairement affirmer que c’est un cas unique et rarissime.



Cette situation intervient à un moment clé pour Apple. Le C1X doit bientôt équiper l’iPhone 17e, et les prochains iPhone 18 Pro devraient passer à une nouvelle génération de puce, le C2. Chaque retour terrain sur ces premiers modems maison est donc précieux pour Apple, qui surveille de près la fiabilité de sa technologie dans des conditions d’utilisation réelles.