🔥 Apple présente l’iPad Pro M5 avec puces N1 et C1X

Apple vient de présenter le tout nouvel iPad Pro M5, une évolution majeure qui marque une nouvelle ère de puissance, d’efficacité et de performances graphiques. Mais surtout, l'iPad Pro 2025 s'offre les puces N1 et C1X, créées par Apple et déjà vu dans l'iPhone Air pour gérer le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la 5G avec une efficacité redoutable. Et, comme les Vision Pro M5 et MacBook Pro M5, l'iPad Pro M5 est moins cher que son aîné.

Le nouvel iPad Pro M5 est officiel

John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple, a déclaré :

Équipé de la nouvelle génération de puces Apple Silicon, le nouvel iPad Pro offre l'expérience iPad la plus avancée et la plus polyvalente à ce jour. L'iPad Pro avec M5 ouvre des possibilités infinies en matière de créativité et de productivité. Grâce à une amélioration considérable des performances de l'IA, à une puissance graphique accrue, à une connectivité sans fil ultra-rapide et aux fonctionnalités révolutionnaires d'iPadOS 26, il repousse une fois de plus les limites de ce que l'iPad peut faire.

Une puce M5 taillée pour la performance et l’intelligence artificielle

Le cœur de cette génération repose sur la puce M5, dotée d’un GPU de nouvelle génération et d’un Neural Engine à 16 cœurs capable de traiter plus de 45 000 milliards d’opérations par seconde. Cette architecture permet des gains impressionnants :

Jusqu’à 3,5 fois plus rapide que l’iPad Pro M4 sur les tâches d’intelligence artificielle.

Jusqu’à 5,6 fois plus performant que la génération M1 sur les usages IA intensifs.

Le ray tracing matériel de 3e génération offre des rendus 3D et des effets de lumière bien plus réalistes, avec un gain jusqu’à 6,7 fois supérieur à la M1 selon Apple.

En montage vidéo ou transcodage sous Final Cut Pro, les performances atteignent jusqu’à 6 fois celles du modèle M1.

Les créatifs profitent d’un traitement accéléré sur les applications comme DaVinci Resolve ou Draw Things, où les temps de rendu sont divisés par 4.

La M5 permet donc à l’iPad Pro de franchir un cap : il devient un véritable outil professionnel, aussi à l’aise pour la création 3D que pour le calcul IA en local.

Mémoire et stockage : plus rapides, plus généreux

Apple améliore également la mémoire et le stockage :

La bande passante mémoire atteint désormais 150 Go/s, soit une hausse de près de 30 %.

Les modèles 256 Go et 512 Go embarquent 12 Go de mémoire unifiée, soit 50 % de plus que la génération précédente.

Les vitesses de lecture et d’écriture internes sont doublées.

La charge rapide permet de récupérer 50 % de batterie en environ 30 minutes avec un adaptateur USB-C 65 W.

Ces optimisations garantissent une fluidité exemplaire, même lors de l’ouverture de fichiers volumineux ou de l’exécution de plusieurs applications professionnelles simultanément.

Connectivité nouvelle génération : Wi-Fi 7 et 5G améliorée

Deux nouvelles puces font leur apparition pour la connectivité :

La puce N1 introduit la compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, pour des vitesses plus stables et une latence réduite.

La puce C1X, réservée aux modèles cellulaires, apporte une 5G 50 % plus rapide tout en consommant jusqu’à 30 % d’énergie en moins.

L’iPad Pro M5 devient ainsi un véritable poste de travail mobile, capable de profiter d’une connexion ultra-rapide en toute situation.

Un design toujours aussi fin et un écran éclatant

Côté design, rien ne change ici par rapport à l'iPad Pro M4 :

Le modèle 11 pouces affiche une épaisseur de 5,3 mm, tandis que le 13 pouces descend à 5,1 mm, en faisant d’eux les iPad Pro les plus fins jamais produits.

L’écran Ultra Retina XDR utilise désormais une technologie tandem OLED permettant une luminosité de 1 000 nits en plein écran et jusqu’à 1 600 nits en HDR.

Une option de verre nano-texture est proposée pour réduire les reflets sans altérer la précision des couleurs.

L’iPad Pro M5 prend en charge des écrans externes jusqu’à 120 Hz avec Adaptive Sync, assurant une fluidité parfaite.

Ces caractéristiques font de l’iPad Pro un appareil aussi agréable à utiliser qu’à regarder, capable de remplacer un écran professionnel pour les graphistes, monteurs ou photographes, dixit Apple.

Tarifs et disponibilité en France

Le nouvel iPad Pro M5 est disponible en deux tailles et deux coloris sur le site Apple : argent et noir sidéral.

iPad Pro 11 pouces Wi-Fi : 1 119 €

iPad Pro 11 pouces Wi-Fi + Cellulaire : 1 369 €

iPad Pro 13 pouces Wi-Fi : 1 469 €

iPad Pro 13 pouces Wi-Fi + Cellulaire : 1 719 €

Les précommandes sont déjà ouvertes, et la commercialisation en France débutera le 22 octobre 2025. Avec un prix plus raisonnable, l'iPad Pro M5 pourrait être une belle surprise dans les comptes d'Apple à la fin de l'année.