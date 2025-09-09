🔥 Apple présente les iPhone 17, 17 Pro, Pro Max et Air

Sans surprise, Apple profite du keynote de la rentrée 2025 pour présenter sa nouvelle gamme « iPhone 17 », composée de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le petit nouveau, l’iPhone (17) Air. Si vous avez un iPhone qui commence à s'essouffler, voici tout ce qu'il faut savoir sur les derniers téléphones frappés d'une pomme.

Voici la gamme iPhone 17

Apple a officiellement présenté la gamme iPhone 17, composée cette année de quatre modèles principaux : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Une nouvelle année de transition qui apporte tout de même de nombreuses nouveautés sur chaque iPhone.

La gamme iPhone 17 marque une évolution majeure pour Apple, avec des modèles plus puissants, plus durables et mieux optimisés. Tous les iPhone 17 bénéficient de la puce A19/A19 Pro, d’écrans OLED ultra-lumineux, du ProMotion 120 Hz et de systèmes photo repensés pour des clichés et vidéos de qualité professionnelle. L’iPhone Air inaugure la version uniquement eSIM, offrant une autonomie renforcée, tandis que l’iPhone 17 Pro et Pro Max se caractérisent par leur design premium, leur triple appareil photo 48 MP et un zoom optique allant jusqu’à 10× sur le Pro Max. L’iPhone Air, la vedette du jour, est le modèle phare de l’année, avec un design ultra-fin en titane et une puissance Pro dans un format léger et élégant.



Découvrons tout cela ensemble.

iPhone 17

L’iPhone 17 se distingue par son écran OLED de 6,3 pouces avec la technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz, une première pour un modèle standard. Sa luminosité atteint 3 000 nits, ce qui en fait l’écran le plus lumineux jamais proposé par Apple.

Côté photo, il intègre un nouveau capteur principal de 48 MP Fusion Main, avec un zoom optique 2×, ainsi qu’un ultra grand-angle de 48 MP Fusion Ultra Wide, offrant jusqu’à quatre fois plus de détails que la génération précédente. Par défaut, les photos sont enregistrées en 24 MP, un bon équilibre entre qualité et taille des fichiers.

À l’avant, une toute nouvelle caméra Center Stage de 12 MP fait son apparition. Elle bénéficie d’un capteur carré, inédit sur iPhone, et propose des fonctions avancées comme la stabilisation vidéo 4K HDR, l’enregistrement simultané avant/arrière “Dual Capture” et un cadrage intelligent pendant les appels vidéo.

L’iPhone 17 est propulsé par la puce A19, qui améliore nettement les performances et l’efficacité énergétique. Grâce à elle et à iOS 26, Apple promet une autonomie toute la journée, avec jusqu’à 11 heures supplémentaires de lecture vidéo par rapport à l’iPhone 16. 50% de charge en seulement 20 minutes.

Le stockage de base a été doublé : le modèle standard démarre désormais à 256 Go, avec une option à 512 Go pour ceux qui ont besoin de plus d’espace. Apple propose l’iPhone 17 dans cinq coloris élégants : noir, lavande, bleu brume, sauge et blanc.

Hauteur : 149,6 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur : 7,95 mm

Poids : 177 g

L’iPhone 17 est proposé à partir de 969 € en 256 Go en France. Les précommandes ouvriront le 12 septembre 2025, pour une sortie officielle le 19 septembre 2025.

iPhone Air

L’iPhone Air est la véritable vedette de cette année. Avec son design totalement repensé, il devient le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple tout en conservant une puissance digne des modèles Pro. Il incarne un parfait équilibre entre élégance, légèreté et performance, marquant une étape majeure dans l’histoire de l’iPhone. Une présentation complète et détaillée de ce modèle est disponible dans un article dédié sur notre site pour ceux qui souhaitent explorer toutes ses fonctionnalités en profondeur.

L’iPhone Air ne mesure que 5,6 mm d’épaisseur, un exploit technologique qui le rend incroyablement léger. Son châssis est conçu en titane grade 5, à la fois élégant et extrêmement résistant. À l’avant, il bénéficie d’un Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures, tandis que l’arrière reste protégé par un Ceramic Shield quatre fois plus résistant aux fissures, offrant la protection la plus avancée jamais vue sur un iPhone.

L’écran Super Retina XDR de 6,5 pouces propose la technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz, une luminosité maximale de 3 000 nits, un mode Always-On et un contraste doublé pour une lisibilité optimale même en extérieur.

Sous le capot, l’iPhone Air embarque trois puces : la A19 Pro pour des performances de haut niveau, la N1 dédiée à la connectivité avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, et la C1X pour le réseau cellulaire. Cette architecture interne optimisée améliore l’efficacité énergétique et permet à la batterie de tenir toute la journée, malgré le format ultra-fin de l’appareil.

Le système photo est composé d’un capteur principal de 48 MP Fusion Main, capable de reproduire l’équivalent de quatre objectifs en un seul grâce à un traitement avancé et une stabilisation optimisée. À l’avant, une toute nouvelle caméra Center Stage de 18 MP avec capteur carré offre des selfies plus naturels et permet des appels vidéo avec cadrage intelligent, quel que soit l’orientation de l’appareil.

L’iPhone Air se distingue comme le premier iPhone au monde disponible uniquement en version eSIM, une innovation majeure dans la gamme Apple. Ce choix permet à Apple de libérer de l’espace interne, ce qui a été exploité pour intégrer une batterie plus grande, offrant ainsi une autonomie améliorée par rapport aux modèles équipés d’une carte SIM traditionnelle. En réalité, tous les modèles de la gamme iPhone 17 utilisant la version eSIM bénéficient d’une meilleure autonomie que leurs homologues à SIM physique, grâce à cette optimisation de l’espace et de la consommation énergétique.

Hauteur : 156,2 mm

Largeur : 74,7 mm

Épaisseur : 5,64 mm

Poids : 165 g

L’iPhone Air sera disponible dans quatre coloris raffinés : noir sidéral, blanc nuage, or clair et bleu ciel. Les précommandes ouvriront le 12 septembre 2025, pour une sortie officielle le 19 septembre 2025.

Si vous vous posez la question de son achat, lisez notre article : l’iPhone 17 Air est-il fait pour vous ?

Apple proposera également une gamme d’accessoires exclusifs : une coque MagSafe translucide, des bumpers en polycarbonate, une batterie MagSafe ultra-fine offrant jusqu’à 40 heures supplémentaires de lecture vidéo, ainsi qu’une sangle cross-body assortie pour transporter l’appareil en toute sécurité.



L’iPhone Air est proposé à partir de 1 229 € en France. L'écart de prix entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air est tout de même très important, vous ne trouvez pas ?

iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro marque une nouvelle étape dans l’univers des smartphones Apple. Il adopte un design unibody en aluminium série 7000, à la fois solide et léger, avec une finition exceptionnelle. À l’intérieur, une chambre à vapeur soudée au laser dissipe efficacement la chaleur, ce qui permet de maintenir des performances élevées même lors de tâches intensives ou de jeux prolongés, tout en libérant de l’espace pour une batterie plus grande, offrant ainsi une autonomie nettement améliorée par rapport à la génération précédente.

L’écran bénéficie d’une protection Ceramic Shield 2, trois fois plus résistante aux rayures, tandis que l’arrière est doté pour la première fois d’un revêtement Ceramic Shield, quadruplant la résistance aux fissures. Ces innovations font de l’iPhone 17 Pro l’un des smartphones les plus durables jamais conçus, tout en conservant une esthétique premium.

Sous le capot, la puce A19 Pro offre des performances exceptionnelles pour le jeu, la capture photo et vidéo, et la gestion des fonctions d’Apple Intelligence, tout en maintenant une efficacité énergétique maximale. Cette architecture avancée contribue également à prolonger l’autonomie de l’appareil, même lors de l’utilisation intensive de la réalité augmentée ou de l’édition vidéo en 4K HDR.

Le système photo arrière a été entièrement repensé. Il comprend trois capteurs 48 MP Fusion : Grand‑Angle, Ultra Grand‑Angle et Téléobjectif. Grâce à la combinaison du matériel et du traitement logiciel, cet ensemble peut reproduire l’équivalent de huit objectifs différents, offrant une flexibilité inédite pour la photographie et la vidéo. Le nouveau téléobjectif propose un zoom optique 8×, le plus puissant jamais proposé sur un iPhone, permettant de capturer des détails précis sans perte de qualité. Le mode Nuit et le traitement HDR optimisés exploitent pleinement la puissance de la puce A19 Pro pour produire des images lumineuses et détaillées même en faible luminosité. Le Grand‑Angle, avec un capteur plus large et plus sensible, capture jusqu’à 4× plus de lumière qu’auparavant.

L’iPhone 17 Pro conserve également une excellence en vidéo, avec l’enregistrement en 4K HDR, une stabilisation avancée et un suivi ultra-fluide des sujets. Le mode cinématique amélioré permet un contrôle précis de la profondeur de champ et des transitions de mise au point, directement depuis l’appareil ou via l’application Photos.

La caméra frontale Center Stage de 18 MP intègre un capteur carré inédit, offrant une stabilisation renforcée et un cadrage intelligent qui suit les mouvements de l’utilisateur lors des appels vidéo. Elle est également optimisée pour la création de contenu, garantissant des selfies et vidéos de qualité professionnelle avec une gestion intelligente de la lumière.

Côté connectivité, l’iPhone 17 Pro prend en charge le Wi‑Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread, assurant des connexions rapides et stables pour les accessoires et la domotique.

Hauteur : 150 mm

Largeur : 71,9 mm

Épaisseur : 8,75 mm

Poids : 204 g



L’appareil se décline en trois coloris exclusifs : bleu profond, orange cosmique et argent, mettant en valeur la qualité des matériaux et le design épuré. Les précommandes débuteront le 12 septembre 2025, et la sortie en boutique est prévue pour le 19 septembre 2025.

L’iPhone 17 Pro est proposé à partir de 1 329 € en France, tandis que l’iPhone 17 Pro Max débute à 1 479 €.

iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max se distingue principalement par son écran Super Retina XDR de 6,9 pouces, offrant une surface plus grande pour le multimédia, la productivité et l’édition de contenu. Il intègre une batterie plus généreuse que l’iPhone 17 Pro, assurant une autonomie prolongée, idéale pour les utilisateurs intensifs et les professionnels en déplacement.

Côté photo, le Pro Max bénéficie d’un téléobjectif amélioré avec un zoom optique jusqu’à 8× comme sur le modèle Pro, permettant de capturer des sujets distants avec une précision inégalée tout en conservant une stabilisation optimale. Le capteur principal est également plus large, ce qui lui permet de capter davantage de lumière et de détails, notamment en conditions de faible luminosité, offrant ainsi des clichés plus nets et lumineux.



En résumé, l’iPhone 17 Pro Max reprend toutes les innovations de l’iPhone 17 Pro tout en ajoutant un écran plus grand, une batterie renforcée et un système photo encore plus performant, pour une expérience utilisateur optimale sur les usages les plus exigeants.

Hauteur : 163,4 mm

Largeur : 78 mm

Épaisseur : 8,75 mm

Poids : 231 g



L’iPhone 17 Pro Max débute à 1 479 € en France.