Un souci de grésillement perturbe les iPhone 17 Pro lors de la charge

Les propriétaires d'iPhone 17 Pro et Pro Max font face à un problème audio gênant. Depuis le lancement en septembre, de nombreux utilisateurs signalent un bruit statique provenant des haut-parleurs lorsque leur smartphone est en charge. Ce désagrément, bien que subtil, suscite l'inquiétude au sein de la communauté Apple et alimente les discussions sur les forums spécialisés.

Un bruit qui divise la communauté

Le phénomène se manifeste principalement pendant la charge, qu'elle soit filaire ou MagSafe. Les utilisateurs décrivent un sifflement ou un grésillement comparable à celui d'une vieille radio mal réglée. L'intensité varie selon les situations : certains l'entendent uniquement en baissant le volume d'un contenu audio, d'autres le perçoivent même en silence complet. Le bruit devient plus perceptible lors du défilement de pages web ou sur les réseaux sociaux comme TikTok, particulièrement lorsque le volume est réglé au minimum.

Cette anomalie touche apparemment l'ensemble de la gamme iPhone 17 Pro, indépendamment de la configuration ou du type de chargeur utilisé. Plusieurs témoignages confirment que même les chargeurs officiels Apple n'échappent pas au problème. La charge MagSafe semble atténuer légèrement le grésillement, mais ne l'élimine pas totalement. Débrancher l'appareil fait disparaître le bruit instantanément, ce qui suggère un lien direct avec le circuit de charge.

Apple entre correctif logiciel et incertitude

Les ingénieurs d'Apple auraient été informés du problème et travailleraient actuellement sur une mise à jour logicielle. Selon certains échanges avec le support technique, l'entreprise reconnaît l'existence du souci et privilégie la piste d'un correctif via iOS plutôt qu'un défaut matériel généralisé. Pourtant, les mises à jour iOS 26.1 et 26.2 n'ont apporté aucune amélioration notable.

La situation devient délicate pour les utilisateurs concernés. Plusieurs ont tenté d'échanger leur appareil, espérant obtenir une unité sans défaut. Malheureusement, les remplacements présentent le même problème, suggérant qu'il ne s'agit pas de cas isolés mais d'une problématique plus étendue. Certains responsables du support Apple auraient même qualifié ce comportement de "normal", une déclaration qui interroge sur la volonté réelle de résoudre le souci.

Cette affaire rappelle que même les smartphones haut de gamme ne sont pas exempts de défauts au lancement. Pour les possesseurs d'iPhone 17 Pro Max à 1 429 euros et plus, l'attente d'une solution définitive s'avère frustrante, d'autant que le délai de rétractation de 14 jours limite les options.



Rencontre-vous le souci sur votre modèle d'iPhone 17 (Pro) ?



