Samsung impose à Apple une hausse de 100 % sur la RAM des iPhone 17 et 18

Les fabricants de smartphones font actuellement face à un sérieux problème d'approvisionnement en mémoire vive. L'explosion des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle monopolise les lignes de production des fournisseurs, ce qui provoque une flambée des prix de la RAM. Dans ce contexte tendu, même Apple n'a d'autre choix que d'accepter des hausses de tarifs drastiques auprès de son concurrent Samsung afin de sécuriser la production de ses iPhone.

Le prix de la RAM double pour l'iPhone 17

Pour fabriquer les iPhone 17 et le récent iPhone Air, Apple utilise des modules de RAM LPDDR5X. Or, les fournisseurs revoient tous leurs tarifs à la hausse. Selon des sources industrielles, Apple a récemment organisé des réunions d'urgence avec la division semi-conducteurs de Samsung pour garantir ses volumes du premier semestre 2026.

Selon la source, Samsung espérait initialement obtenir une augmentation de 60 % mais pour se garder une marge de manœuvre, le fournisseur a ouvert les discussions en demandant une hausse de 100 %. Contre toute attente, Apple a accepté cette condition sur-le-champ. Le module de 12 Go passe ainsi d'environ 30 à près de 70 dollars, une pilule difficile à avaler mais nécessaire pour maintenir la cadence de production et être sûr que Samsung livre les volumes demandés.

Les serveurs IA assèchent le marché mobile

Comment expliquer une telle flambée des prix ? Les grands fabricants de puces, comme SK Hynix et Micron, ont massivement réorienté leurs lignes de production. Ils privilégient aujourd'hui la mémoire à large bande passante (HBM), un composant très lucratif et indispensable pour faire tourner les puissants serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.

Conséquence directe : la mémoire pour smartphone vient à manquer et personne n'est épargné. Alors que Samsung lance tout juste son Galaxy S26, sa propre division mobile subit cette inflation de plein fouet. Pour assurer les stocks de lancement, la marque a même dû diviser ses commandes de RAM à parts égales entre ses propres usines et celles de Micron, tout en encaissant des hausses de prix similaires à celles imposées à Apple.

Quelles conséquence sur le prix de l'iPhone 18 ?

Face à des coûts de fabrication qui s'envolent, la répercussion sur la facture finale semble inévitable. Lors du dernier bilan financier, Tim Cook a d'ailleurs reconnu que le prix des puces allait peser sur les marges de l'entreprise ce trimestre.

Pourtant, l'analyste Ming-Chi Kuo apporte une note d'espoir. Il estime qu'Apple prévoit pour l'instant de maintenir les prix de départ de la future gamme iPhone 18 Pro, et c'est également l'avis de la rédaction. La firme californienne semble prête à absorber temporairement ces surcoûts de production pour ne pas freiner les ventes.

Accepteriez-vous de voir le prix des futurs iPhone augmenter légèrement pour compenser cette crise des composants, ou attendez-vous d'Apple qu'elle réduise simplement ses marges ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.



