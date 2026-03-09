Apple veut des boîtiers aluminium imprimés en 3D pour ses Watch et iPhone

Apple espère imprimer en 3D davantage de produits à l'avenir, en particulier des boîtiers en aluminium pour ses appareils, selon un récent rapport de Mark Gurman dans sa newsletter "Power On" chez Bloomberg. Actuellement, Apple utilise cette technique pour le MacBook Neo et l'Apple Watch Ultra 3.

Un procédé maîtrisé

Cette idée ne sort pas de nulle part donc, puisqu'elle s'appuie sur les récentes innovations d'Apple en matière de fabrication, notamment le nouveau procédé d'usinage de l'aluminium utilisé pour le MacBook Neo abordable, qui minimise les pertes de matériau afin de réduire les coûts et d'accélérer la production. Elle fait suite à l'adoption réussie par Apple de la technique d'impression 3D en titane pour l'Apple Watch Ultra 3, où le procédé utilise de la poudre de titane recyclée de qualité aérospatiale pour créer des boîtiers plus légers, plus résistants et plus durables.



Les équipes de conception de fabrication et d'opérations d'Apple collaborent sur l'adaptation de cette approche à l'aluminium. La technologie devrait d'abord être appliquée aux modèles d'Apple Watch, pour une production plus efficace de leurs boîtiers. À plus long terme, elle pourrait s'étendre aux boîtiers d'iPhone.

Les avantages de l'impression 3D

L'impression 3D présente plusieurs avantages majeurs dans la fabrication : elle réduit considérablement les déchets de matériau en construisant les composants couche par couche uniquement là où c'est nécessaire (contrairement aux méthodes soustractives traditionnelles qui enlèvent l'excédent de métal), elle permet des prototypages et des itérations de production plus rapides, elle autorise des géométries plus complexes qui améliorent la flexibilité du design et la résistance, et elle favorise une plus grande efficacité ainsi que des économies potentielles à grande échelle.



PS : Gurman suggère également qu'Apple pourrait étendre sa marque "Neo" - actuellement utilisée pour le MacBook Neo d'entrée de gamme - à d'autres produits à l'avenir, par exemple en renommant l'Apple Watch SE en "Apple Watch Neo" afin de simplifier et moderniser la nomenclature de sa gamme. On est du même avis.