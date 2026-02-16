Apple lance 26.4 bêta 1 pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS, tvOS

Apple vient de lancer la première bêta d’iOS 26.4 pour les développeurs, ouvrant un nouveau cycle de tests riche en nouveautés sur iPhone, mais aussi les versions équivalentes sur iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et autre Vision Pro. Cette version pourrait notamment marquer les premiers pas de Siri boosté à l’intelligence artificielle.

Apple lance la bêta d’iOS 26.4 (pour les développeurs)

Apple vient de déployer la première version bêta d’iOS 26.4 à destination des développeurs. Cette nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation mobile arrive dans une journée déjà bien chargée pour la firme de Cupertino, qui a également annoncé plus tôt dans la journée un Keynote riche en nouveaux produits et fixé au 4 mars 2026.

Cette bêta 1 d’iOS 26.4 permet aux développeurs de découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités et API qui seront disponibles dans cette mise à jour. Comme à chaque cycle de développement, cette phase de test est cruciale pour garantir que les applications tierces seront parfaitement compatibles lors du déploiement public.

Cette nouvelle version s’annonce particulièrement importante avec de nombreuses nouveautés attendues par les utilisateurs d’iPhone. Les prochaines semaines de bêta permettront d’en découvrir progressivement tous les détails.



Pour rappel, c’est avec iOS 26.4 que nous devrions découvrir pour la première fois la nouvelle version de Siri dopée à l’intelligence artificielle d’Apple. Nous installons cette première bêta pour en avoir le cœur net, même s’il est probable que la fonctionnalité ne soit réellement activée qu’à partir de la troisième ou quatrième version de test.



Comme d’habitude, iSoft vous prépare une couverture complète de cette mise à jour iOS 26.4. Nous vous présenterons dans les prochains jours tous les articles détaillant les nouveautés attendues pour cette mise à jour majeure du cycle d'iOS 26. Restez connectés pour ne rien manquer !

Les autres versions bêtas 26.4

On retrouve aussi iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4. Les nouveautés dénichées seront affichées ci-dessous.