Apple Podcasts s'ouvre aux podcasts vidéo sur iOS 26.4

Apple fait évoluer Apple Podcasts en intégrant enfin les podcasts vidéo via la technologie HLS, ouvrant la voie à une expérience enrichie pour les auditeurs et à de nouvelles options de monétisation pour les créateurs.

Apple Podcasts s’ouvre aux podcasts vidéo avec la technologie HLS

Apple a dévoilé aujourd’hui une mise à jour majeure qui transformera l’expérience Apple Podcasts ce printemps. L’application accueillera enfin les podcasts vidéo grâce à la technologie HLS (HTTP Live Streaming), offrant aux créateurs un contrôle total sur leur contenu et de nouvelles opportunités de monétisation.

L’expérience utilisateur sera au cœur de cette évolution. Les utilisateurs pourront basculer facilement entre l’écoute audio et le visionnage vidéo, passer en affichage plein écran horizontal, et même télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne. La technologie HLS ajustera automatiquement la qualité de lecture selon les conditions réseau, que ce soit en Wi-Fi ou en connexion cellulaire.



Pour les créateurs, cette nouveauté représente une révolution. Ils conserveront le contrôle complet de leur contenu et de sa monétisation via des fournisseurs d’hébergement partenaires. Acast, ART19 (Amazon), Omny Studio de Triton et SiriusXM font partie des premiers partenaires au lancement. Pour la première fois, les créateurs pourront insérer dynamiquement des publicités vidéo, y compris des spots lus par les animateurs, ouvrant ainsi l’accès au marché plus large de la publicité vidéo.

Apple ne facturera pas les créateurs ni les hébergeurs pour la distribution de podcasts sur sa plateforme, que ce soit via RSS/MP3 traditionnel ou vidéo HLS. Seuls les réseaux publicitaires seront soumis à des frais basés sur les impressions pour la diffusion de publicités dynamiques, et ce à partir de la fin d’année.



La fonctionnalité vidéo HLS est disponible dès aujourd’hui en test dans les versions bêta d’iOS 26.4, iPadOS 26.4 et visionOS 26.4. Elle sera déployée sur iPhone, iPad, Apple Vision Pro et via Apple Podcasts sur le web ce printemps.



Cette annonce marque une étape importante pour Apple Podcasts, disponible dans plus de 170 pays et régions, qui proposait déjà des millions d’émissions avec des fonctionnalités comme la transcription automatique sur plus de 125 millions d’épisodes en 13 langues.