Apple Sports s’ouvre à 36 nouveaux pays et au football sud-américain

L'application Apple Sports vient de recevoir une mise à jour intéressante avec la version 3.8. Si vous aimez suivre vos équipes favorites depuis votre iPhone, cette nouvelle mouture apporte des contenus inédits, particulièrement pour les amateurs de football sud-américain et de basketball universitaire.

Une expansion majeure pour le football

L'application de résultats sportifs franchit un cap en s'ouvrant à 36 nouveaux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Elle est désormais accessible dans 80 territoires au total. Pour accompagner ce déploiement géographique, Apple intègre six championnats de football sud-américains majeurs. Vous pouvez ainsi suivre les premières divisions d'Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie, d'Équateur et du Pérou.

Face à la multiplication de ces compétitions, l'interface gagne une nouvelle section entièrement dédiée au ballon rond dans la barre de recherche. Cela simplifie grandement la navigation pour retrouver vos ligues préférées.

Intégration parfaite avec iOS

Outre le football, l'application propose maintenant le suivi en temps réel des tournois de la NCAA. Des tableaux interactifs permettent de visualiser les rencontres de basketball universitaire masculin et féminin en un coup d'œil.

L'atout principal d'Apple Sports reste sa synergie avec vos appareils. Les Activités en direct affichent l'évolution des scores directement sur l'écran verrouillé de l'iPhone et sur le cadran de l'Apple Watch.

La mise à jour 3.8 est disponible au téléchargement gratuitement dès maintenant sur l'App Store.



