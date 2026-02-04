L’app Apple Sports ajoute le golf et améliore le football et le tennis

En ce mercredi 4 février 2026, l’application Apple Sports passe en version 3.7 et intègre désormais le golf professionnel masculin et féminin, tout en enrichissant la couverture du football et en améliorant les statistiques en tennis. Les amateurs de ballon rond de l'Hexagone seront ravis d'apprendre que la Coupe de France est enfin supportée.

Apple Sports s'enrichit encore !

Les principales nouveautés de cette version 3.7 incluent la prise en charge complète de tous les tournois du PGA Tour et du LPGA Tour, avec :

Classements en direct

Cartes de score par tour pour chaque golfeur

Résultats trou par trou

Mises à jour en temps réel dans l’application, les widgets et les Live Activities

La couverture golf commence dès ce week-end avec le WM Phoenix Open du PGA Tour et se poursuivra tout au long de l’année pour l’ensemble des épreuves officielles, y compris les tournois du Grand Chelem (majors).

Apple Sports, qui supportait déjà de nombreuses compétitions majeures (NFL, MLB, NBA, NHL, Ligue 1, Premier League, NASCAR, Formule 1, etc.), étend également sa section football avec l’ajout des coupes nationales suivantes :

Coupe de France

Copa del Rey (Espagone)

Coppa Italia (Italie)

DFB-Pokal (Allemagne)

Côté tennis, de nouvelles statistiques en temps réel facilitent désormais le suivi des matchs.Lancée en 2024, Apple Sports propose une façon rapide et pratique de consulter les scores en direct, les statistiques et les mises à jour.

L’application gratuite est disponible sur iPhone en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark et dans certains autres pays européens.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports