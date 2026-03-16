Apple rachète MotionVFX, le spécialiste polonais des plugins et effets pour Final Cut Pro

Apple renforce Final Cut Pro avec l'acquisition de MotionVFX, expert en plugins, transitions et effets visuels pour les monteurs vidéo sur Mac. L'entreprise polonaise est reconnue mondialement pour ses plugins haut de gamme destinés à Final Cut Pro, mais aussi à DaVinci Resolve et Apple Motion.

Final Cut Pro : Création vidéo

Fondée en 2009 par Szymon Masiak, MotionVFX s'est imposée depuis plus de 15 ans comme l'un des développeurs tiers les plus populaires dans l'écosystème Final Cut Pro. Ses outils, plébiscités par les YouTubers, vidéastes indépendants, réalisateurs et monteurs broadcast, permettent d'ajouter rapidement des effets cinématographiques, des transitions fluides, des templates professionnels et des motion graphics stylisés sans repartir de zéro.

Parmi les plugins les plus appréciés :

mFilmLook : pour une étalonnage couleur cinéma et des émulations de film réalistes,

: pour une étalonnage couleur cinéma et des émulations de film réalistes, mO2 (et ses évolutions) : intégration directe de modèles 3D dans Final Cut Pro et Motion,

(et ses évolutions) : intégration directe de modèles 3D dans Final Cut Pro et Motion, Design Studio : un panneau intégré pour parcourir, prévisualiser et installer effets et templates directement dans Final Cut Pro.

Sur son site, MotionVFX a publié un message enthousiaste :

Nous sommes extrêmement excités d'annoncer que MotionVFX rejoint l'équipe Apple pour continuer à donner aux créateurs et monteurs les moyens de produire leur meilleur travail.Depuis plus de 15 ans, notre mission est de créer des contenus et effets visuels de classe mondiale, inspirants, faciles à utiliser et au design soigné – des valeurs que nous admirons chez Apple. Nous sommes ravis de les porter ensemble.Un immense merci à notre communauté incroyable qui nous a inspirés, challengés et aidés à faire grandir nos produits.

Les 70 employés de MotionVFX ont intégré Apple dès aujourd'hui. L'entreprise était déjà partenaire officiel Apple à l'échelle mondiale.

Cette acquisition arrive à un moment clé pour Apple, qui pousse fortement vers la production vidéo professionnelle avec le lancement récent d'Apple Creator Studio (l'abonnement qui regroupe Final Cut Pro, Motion, Compressor et d'autres outils créatifs).



L'expertise de MotionVFX en templates, transitions, effets 3D et workflows intuitifs devrait permettre d'enrichir les outils graphiques natifs de Final Cut Pro et Motion, réduisant ainsi la dépendance aux plugins tiers et offrant une expérience encore plus fluide et intégrée aux utilisateurs Mac et iPad.



Pour l'instant, le catalogue de plugins MotionVFX reste disponible à l'achat sur leur site et marketplace. Aucune information n'a été communiquée sur une éventuelle évolution (intégration exclusive dans Apple Creator Studio, maintien des ventes indépendantes, etc.).



Une excellente nouvelle pour la communauté francophone des monteurs vidéo sous Final Cut Pro, qui devrait profiter à terme d'effets et fonctionnalités encore plus puissants et mieux intégrés à l'univers Apple !

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