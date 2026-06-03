🔥 Apple Design Awards 2026 : les 12 apps et jeux de l’année récompensés à la WWDC

Apple a dévoilé ce 2 juin 2026 les lauréats des Apple Design Awards 2026. Douze apps et jeux exceptionnels ont été récompensés pour leur excellence en matière de design, d’innovation et d’expérience utilisateur. Les gagnants seront officiellement célébrés lors de la WWDC 2026. Une fois de plus, certains choix sont critiquables...

Six catégories, 12 vainqueurs

Apple récompense chaque année un app et un jeu dans chacune des catégories suivantes :

Delight and Fun (Plaisir et Fun)

App : Grug (Ocho – Pays-Bas) → Une app d’affirmations quotidiennes délivrées sous forme de grognements néolithiques hilarants et poétiques.

Game : Is This Seat Taken? (Poti Poti Studio – Espagne) → Un puzzle cartoonesque plein de charme sur les bizarreries des transports en commun.

Inclusivity (Inclusion)

App : Guitar Wiz (Bijoy Thangaraj – Inde) → Outil complet pour guitaristes avec instructions vocales, Dynamic Type, contraste augmenté et accessibilité exemplaire.

Game : Pine Hearts (Hyper Luminal Games – Royaume-Uni) → Un jeu bienveillant qui récompense les bonnes actions et offre une accessibilité poussée.

Innovation

App : NBA: Live Games and Scores (NBA Media Ventures – États-Unis) → Expérience immersive sur Apple Vision Pro : jusqu’à 5 matchs en simultané, tableaux de stats flottants et mode table 3D.

Game : Blue Prince (Dogubomb – États-Unis) → Aventure narrative unique mêlant exploration, puzzles et storytelling environnemental.

Interaction

App : Moonlitt: Moon Phase Tracker (Flipping Hues – Italie) → Suivi des phases lunaires avec une interface élégante et une intégration parfaite de Liquid Glass.

Game : Sago Mini Jinja's Garden (Sago Mini – Canada) → Jeu pour enfants sur Apple Arcade avec des contrôles intuitifs par glissement.

Social Impact (Impact social)

App : Primary: News in Depth (Wood Metal Rocks – États-Unis) → Interface spatiale sur Vision Pro pour une consommation réfléchie de l’actualité.

Game : Consume Me (Jenny Jiao Hsia & AP Thomson – États-Unis) → Expérience autobiographique émouvante sur un sujet sensible.

Visuals and Graphics (Visuels et Graphismes)

App : Tide Guide: Charts and Tables (Condor Digital – États-Unis) → Application de marées sublime avec animations fluides et thème aquatique.

Game : Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (CD Projekt – Pologne) → Version Mac qui exploite pleinement les puces Apple Silicon et Metal pour un rendu visuel époustouflant.

Pourquoi ces awards comptent-ils tant ?

Les Apple Design Awards récompensent non seulement la beauté, mais aussi l’innovation technique (Vision Pro, Liquid Glass, Metal, accessibilité, etc.). On rappellera que notre application iSoft embrasse pleinement le Liquid Glass, elle tourne sous tous les appareils Apple dont le Vision Pro et est la plus appréciée de sa catégorie.



Les 36 finalistes et les 12 vainqueurs illustrent la vitalité de l’écosystème Apple, avec des développeurs indépendants et des studios du monde entier (France, Pays-Bas, Espagne, Inde, Italie, Canada, Pologne…).



Découvrez les vainqueurs directement sur l’App Store et préparez-vous à les retrouver en démonstration à la WWDC 2026 !