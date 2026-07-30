Spotify lance « Running Mode » pour vous faire courir

Spotify déploie une nouvelle fonctionnalité très intéressante sur iPhone appelée Running Mode, conçue spécialement pour améliorer tes performances en course à pied. Elle personnalise vos playlists en fonction de vos objectifs, de vos goûts musicaux et du tempo idéal.

Comment ça marche « Running Mode » ?

Cette fonctionnalité analyse vos préférences et vos objectifs pour générer une expérience musicale sur mesure. Vous pouvez choisir parmi 25 presets de course et les personnaliser :

Type d’entraînement (intervalle, allure constante, pyramidale…)

Durée de la séance

Beats par minute (BPM)

Style musical souhaité

Une fois lancée, Spotify adapte la musique en temps réel pour correspondre parfaitement à votre effort.

Un coach audio intégré

Pour vous motiver davantage, Running Mode propose des cues audio optionnels en anglais. Ces indications vocales vous guident pendant votre course (rythme, encouragement, transitions…) sans perturber votre musique.

Disponibilité

Pour le moment, Running Mode est disponible exclusivement sur iPhone pour les abonnés Premium dans les pays suivants :

États-Unis

Canada

Royaume-Uni

Irlande

Australie

Nouvelle-Zélande

Suède

Vous pouvez y accéder directement depuis le Fitness Hub de l’application Spotify. La France attendra.

Une évolution logique pour Spotify

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité des Prompted Playlists et des contenus fitness déjà présents sur la plateforme (cours Peloton, vidéos d’entraînement, etc.). Running Mode représente une nouvelle étape dans la personnalisation de l’expérience sportive : combiner la musique que vous aimez avec vos objectifs concrets de course pour des séances plus motivantes et efficaces. Un concurrent de plus à Fitness+ d'Apple.

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