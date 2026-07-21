Majorité numérique à 15 ans : la France durcit les règles sur les réseaux sociaux

Les débats sont terminés. Députés et sénateurs se sont mis d’accord sur un texte qui va profondément changer l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux réseaux sociaux en France. En tout cas sur le papier. Voyons ensemble de quoi il s'agit.

Une mesure qui va marquer l’Europe

Dès l’entrée en vigueur de la loi, la création de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux sera interdite aux moins de 15 ans. Mais ce n'est pas tout. Une vaste opération de vérification des comptes existants suivra entre la rentrée de septembre et le 1er janvier 2027. La France devient ainsi le premier pays européen à instaurer une majorité numérique à 15 ans, une décision saluée par Anne Le Hénanff, ministre déléguée au Numérique.

Majorité numérique : la France ouvre la voie.



Je me félicite de l’accord trouvé par les parlementaires en CMP sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.



Demain, la France sera le premier pays d’Europe à instaurer une majorité numérique pour mieux protéger nos… — Anne Le Hénanff (@ALehenanff) July 20, 2026

Un « jeton d’âge » anonymisé pour vérifier l’identité

Le dispositif repose sur un système de vérification d’âge via un jeton d’âge anonymisé. Chaque utilisateur (mineur ou majeur) devra prouver son âge auprès d’un tiers de confiance, qu’il soit public (comme France Identité) ou privé (comme Docaposte). Ce tiers délivrera ensuite un laissez-passer numérique permettant aux plateformes de confirmer l’âge sans transmettre les données personnelles.

Techniquement, cela va demander un vrai travail d’adaptation aux développeurs des applications concernées dans les prochains mois. C'est aussi un moyen de plus pour "forcer" les usagers à donner leur identité en ligne diront certains.

Un périmètre large

Le texte vise la quasi-totalité des réseaux sociaux et fonctionnalités sociales :

Les géants habituels : X, TikTok , Instagram , Snapchat , Facebook

, , , YouTube

Les modules sociaux intégrés dans les jeux comme Roblox

Quelques exceptions notables subsistent : WhatsApp (hors sa fonction Chaînes) et les applications strictement éducatives (encyclopédies, Scratch…). Heureusement, notre app iSoft n'est pas concernée !

Interdiction des smartphones au lycée

Autre mesure qui va concerner directement les adolescents : l’interdiction des téléphones portables dans les lycées à la rentrée. Le dispositif, déjà en place au collège, est étendu avec une certaine souplesse laissée aux règlements intérieurs des établissements. Les élèves de classes préparatoires pourraient par exemple conserver le droit d’utiliser leur téléphone.

Un premier pas… mais l’IA arrive

Si cette loi marque une avancée importante pour protéger les plus jeunes, elle arrive alors que l’intelligence artificielle générative (ChatGPT et ses concurrents comme Grok ou Claude) pose déjà de nouveaux défis dans les salles de classe. Le prochain grand chantier éducatif sera sans doute là.

Les adolescents vont-ils trouver des parades (VPN, contournements) ? Les plateformes vont-elles s’adapter facilement ? Dès qu'une nouvelle limite numérique est posée, la course contre la montre est lancée du côté des hackers et bidouilleurs.



Pour ou contre cette loi ?