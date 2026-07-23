Le mode vocal de Claude devient plus puissant sur iPhone

Anthropic fait évoluer en profondeur le mode vocal de Claude. L'assistant peut désormais utiliser ses modèles les plus performants, Opus et Sonnet, prendre en charge des connecteurs vers des services externes et converser en plusieurs langues, dont le français.

Claude : le mode vocal passe enfin à Opus et Sonnet

Anthropic vient de corriger l'une des plus grandes frustrations de son application Claude sur iPhone. Jusqu'à présent, dès qu'un utilisateur activait le mode vocal pour discuter à l'oral avec l'assistant, la conversation basculait automatiquement sur Haiku, le modèle le plus rapide mais aussi le moins profond de la gamme. Résultat, un mode vocal agréable pour papoter mais peu adapté à un vrai raisonnement complexe. Ce temps est révolu.



Le mode vocal de Claude peut désormais s'appuyer sur Opus et Sonnet, les modèles les plus capables d'Anthropic, et il devient possible de changer de modèle en cours de conversation vocale sans tout recommencer. Sur un iPhone 17 Pro ou même un iPhone 14 Pro, cela change concrètement l'usage. On peut désormais demander à l'oral une analyse fine d'un problème, un calcul en plusieurs étapes ou une aide à la rédaction exigeante, et obtenir une réponse au niveau de ce que produirait Claude à l'écrit.

Autre ajout notable, le mode vocal peut désormais s'appuyer sur les connecteurs, ces outils qui relient Claude à des services externes. Concrètement, cela ouvre la porte à des conversations vocales qui interrogent directement un agenda, une messagerie ou un document, plutôt que de rester cantonnées à une simple discussion générale.



Anthropic ajoute également la prise en charge de onze langues, dont le français, avec la possibilité de passer d'une langue à l'autre en pleine conversation sans perdre le fil. Sur le papier, cela rapproche Claude d'un assistant vocal réellement multilingue, en attendant l'arrivée de Siri AI.



La mise à jour est disponible dès maintenant sur les applications mobile, bureau et web de Claude. Pour les possesseurs d'iPhone qui utilisaient jusqu'ici le mode vocal avec réserve, faute de puissance de réflexion suffisante, c'est peut-être le bon moment pour lui redonner sa chance.