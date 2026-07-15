OpenAI prépare son HomePod 



Après des mois de spéculations autour d'un hypothétique smartphone OpenAI, les derniers rapports suggèrent un tout autre point de départ. L'entreprise miserait d'abord sur une enceinte intelligente dopée à l'IA, ouvrant la voie à une nouvelle famille d'appareils connectés.

OpenAI sortirait une enceinte IA avant son smartphone

Depuis des mois, la rumeur d'un smartphone signé OpenAI alimente les fantasmes d'un "concurrent" direct à l'iPhone. Selon un nouveau rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, ce n'est finalement pas ce terminal qui ouvrira le bal, mais un objet bien plus modeste en apparence : une enceinte intelligente mobile et dépourvue d'écran, pensée comme un compagnon d'intelligence artificielle vivant au sein du foyer.



Ce premier appareil, toujours en développement, embarquerait une caméra et divers capteurs afin d'analyser son environnement, ainsi qu'une batterie rechargeable permettant de le déplacer de pièce en pièce sans le brancher en permanence. Il pourrait contrôler les appareils domestiques connectés, lire des médias, répondre aux messages et exploiter l'ensemble des capacités de ChatGPT, tout en devenant plus personnalisé à mesure qu'il apprend des habitudes de son propriétaire.



Le smartphone n'est donc pas abandonné, il est simplement relégué à un horizon plus lointain. Selon les informations rapportées, cette enceinte ne serait que le premier d'une gamme d'environ cinq produits en préparation chez OpenAI, incluant à terme un appareil mobile capable de concurrencer directement le smartphone, ainsi que des explorations du côté des objets connectés portables et de la robotique domestique.

Le calendrier n'est pas neutre : cette annonce survient alors qu'Apple poursuit OpenAI en justice, accusant l'entreprise d'avoir dérobé des secrets commerciaux liés au développement matériel, une affaire qui implique d'anciens employés de Cupertino et qui ravive les liens entre OpenAI et Jony Ive depuis le rachat de sa société io. Une présentation est envisagée d'ici la fin de l'année, pour une commercialisation qui n'interviendrait qu'en 2027.



Reste à savoir si le marché de l'enceinte connectée, dominé depuis des années par Amazon et Google et où Apple peine encore à s'imposer avec le HomePod, saura accueillir un nouvel entrant mû par une intelligence conversationnelle plutôt que par de simples commandes vocales.