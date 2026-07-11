Apple attaque OpenAI en justice pour vol de secrets industriels

Le bras de fer entre Apple et OpenAI prend une tournure judiciaire. Le constructeur californien accuse son rival d'avoir mis en place une stratégie visant à récupérer des secrets industriels via d'anciens employés.

La bataille judiciaire démarre entre Apple et OpenAI

Apple a déposé une plainte contre OpenAI devant un tribunal fédéral de Californie, accusant l'entreprise d'avoir orchestré une véritable stratégie d'infiltration pour s'emparer de son savoir-faire technologique. Selon la firme de Cupertino, ce ne sont pas de simples débauchages qui sont en cause, mais un mode opératoire répété visant à faire fuiter des informations confidentielles sur des produits encore non annoncés.



Deux anciens salariés sont directement visés. Tang Tan, qui dirigeait autrefois le design produit de l'iPhone et de l'Apple Watch, aurait utilisé sa connaissance des projets internes pour orienter ses entretiens d'embauche chez OpenAI, allant jusqu'à demander à des candidats encore employés chez Apple d'apporter des composants matériels pour des sessions de démonstration. Chang Liu, ingénieur électricien senior parti rejoindre OpenAI en janvier, aurait quant à lui exploité une faille de sécurité pour télécharger plus d'un millier de pages de documents techniques après son départ.

L'affaire prend une dimension particulière du fait qu'elle implique indirectement Jony Ive, l'ancien directeur du design d'Apple, qui pilote désormais les projets matériels d'OpenAI après le rachat de sa start-up io pour 6,5 milliards de dollars. Apple précise toutefois qu'aucune poursuite n'est engagée contre Ive lui-même à ce stade. Le document déposé révèle par ailleurs un chiffre frappant : plus de 400 anciens employés d'Apple travaillent aujourd'hui pour OpenAI.



Cette procédure judiciaire illustre la tension grandissante entre les deux entreprises, alors même que leur partenariat autour de l'intégration de ChatGPT dans Siri reste, selon Apple, totalement distinct de cette affaire. Elle intervient aussi à un moment stratégique, alors qu'OpenAI prépare son premier appareil grand public et que des rumeurs évoquent déjà un smartphone maison à l'horizon 2027-2028. Pour Apple, il s'agit clairement de freiner une dynamique qui menace directement son avance sur le matériel intelligent.