OpenAI rachète la startup de Jony Ive pour 6,5 milliards

OpenAI annonce l’acquisition de io, la startup fondée par le designer Jony Ive, pour 6,5 milliards de dollars. Ce partenariat vise à créer une nouvelle génération d’appareils intégrant l’intelligence artificielle, alliant design d’exception et innovation technologique.

Une nouvelle collaboration forte pour ChatGPT

Ce 21 mai 2025, OpenAI a annoncé l’acquisition de la startup io, fondée par le célèbre designer Jony Ive, pour un montant de 6,5 milliards de dollars. Cette opération marque une étape majeure dans la stratégie d’OpenAI visant à intégrer l’intelligence artificielle dans des dispositifs matériels innovants.

Une collaboration née d’une vision commune

Depuis deux ans, Jony Ive et son collectif de design LoveFrom collaborent avec Sam Altman et les équipes d’OpenAI. Cette alliance, fondée sur des valeurs partagées et une ambition commune, a conduit à la création de io il y a un an, avec pour objectif de développer une nouvelle génération de produits alliant design et intelligence artificielle.

Jony Ive a exprimé son enthousiasme pour ce projet, déclarant :

J’ai le sentiment croissant que tout ce que j’ai appris au cours des 30 dernières années m’a conduit à ce moment. Je suis reconnaissant de faire partie d’une collaboration aussi importante.

Vers une nouvelle ère de l’informatique

L’objectif de cette acquisition est de concevoir des dispositifs matériels qui incarnent l’intelligence artificielle, offrant une expérience utilisateur repensée et intuitive. Bien que les détails spécifiques des produits à venir n’aient pas été révélés, Sam Altman a indiqué que ces dispositifs visent à dépasser les interfaces traditionnelles, proposant une interaction plus naturelle avec la technologie.

La fusion d’io avec OpenAI permettra une collaboration étroite entre les équipes de recherche, d’ingénierie et de design, toutes basées à San Francisco. Le collectif LoveFrom continuera à opérer de manière indépendante tout en assumant des responsabilités créatives au sein d’OpenAI.

Qui est Jony Ive ?

Jony Ive est un designer industriel britannique mondialement reconnu pour son rôle chez Apple, où il a conçu des produits emblématiques comme l’iPhone, l’iMac, l’iPod et l’Apple Watch. Véritable artisan du style Apple, il a marqué l’histoire du design technologique par sa vision minimaliste et intuitive.

Perspectives et attentes

Bien que la date de lancement des premiers produits n’ait pas été précisée, cette acquisition souligne la volonté d’OpenAI de devenir un acteur majeur dans le domaine des dispositifs intelligents. En s’associant à Jony Ive, reconnu pour son rôle déterminant dans la conception de produits à succès chez Apple, OpenAI ambitionne de créer des outils qui redéfinissent notre interaction avec la technologie.