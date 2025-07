Tea Dating Advice : une application qui ne devrait plus être sur l'App Store

L’application Tea Dating Advice, créée pour aider les femmes à sécuriser leurs rencontres, est au cœur d’un scandale après une fuite massive de données. Cet incident relance les interrogations sur la sécurité des apps disponibles sur l’App Store d’Apple.

Une application de rencontres sous le feu des critiques

L’application Tea Dating Advice, lancée en 2023 aux USA pour aider les femmes à sécuriser leurs rencontres, traverse une crise majeure. Conçue pour signaler anonymement les comportements problématiques d’hommes via un système de « drapeaux rouges » et de « drapeaux verts », elle proposait aussi des outils comme la recherche d’images inversée et la vérification de casier judiciaire.

Une fuite massive de données

Fin juillet 2025, Tea a confirmé avoir subi une importante faille de sécurité. Plus de 72 000 photos ont été exposées, dont environ 13 000 selfies et documents d’identité utilisés pour vérifier les comptes, ainsi que près de 59 000 images provenant des publications et des messages. La fuite inclut aussi 1,1 million de conversations privées, révélant des échanges sensibles entre utilisatrices.

Seules les personnes inscrites avant février 2024 seraient touchées par cet incident. Si les emails et numéros de téléphone n’ont pas été divulgués, l’exposition d’images personnelles, parfois géolocalisées, soulève de graves inquiétudes en matière de vie privée et de sécurité.

L’App Store pointé du doigt

Cette affaire relance le débat sur la capacité d’Apple à garantir la sécurité des applications présentes sur l’App Store. Malgré la gravité de la faille, l’application Tea est restée disponible, ce qui a amené plusieurs experts à critiquer le contrôle qualité d’Apple et ses critères de validation.

La fuite a également mis en lumière un débat plus large sur le modèle de l’application. Si certains saluent un outil destiné à renforcer la sécurité des femmes, d’autres dénoncent un risque de diffamation et un manque de vérification des signalements. Selon plusieurs rapports, l’attaque aurait été orchestrée via des forums misogynes, montrant la tension autour de ce type de plateformes.

Tea, conçue pour protéger ses utilisatrices, se retrouve désormais au centre d’une controverse majeure. Entre atteinte à la vie privée et remise en question des processus de validation de l’App Store, cette affaire illustre la fragilité des données personnelles dans l’écosystème numérique actuel.



