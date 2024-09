Tinder estime que la vérification de l'âge devrait être le travail d'Apple

L'une des difficultés des applications de rencontre comme Tinder ou Fruitz, c'est de contrôler l'âge de chaque utilisateur. À la souscription, votre date de naissance est demandée, c'est à travers cette information que les applications déterminent si vous avez le droit ou non d'aller plus loin. Le problème, c'est que comme la vérification de l'âge est faite sur une base déclarative, n'importe quel mineur peut communiquer une date de naissance erronée afin de se faire passer pour un majeur. Pour le groupe Match (qui détient Tinder), c'est à Apple de vérifier l'âge de la personne qui utilise l'iPhone !

Une réaction qui fait débat

Selon Yoel Roth, le nouveau responsable de la confiance et de la sécurité chez Match (groupe qui détient Tinder, Hinge, Plenty of Fish ainsi qu'OkCupid), le problème de la vérification de l'âge sur les applications de rencontre pourrait être totalement résolu si Apple prenait l'initiative de contrôler l'âge de chaque utilisateur d'iPhone. Dans une interview accordée à Wired, Roth explique que la présence de mineurs sur Tinder et les autres applications du groupe inquiète fortement la direction de Match :

Nous sommes très soucieux d'identifier les utilisateurs mineurs et de les retirer de nos produits. Mais je pense que les magasins d'applications peuvent également jouer un rôle dans ce domaine. (...) Nous allons continuer à faire ce que nous faisons ici pour empêcher les utilisateurs mineurs d'accéder aux plateformes, mais j'aimerais que ces défis soient déplacés un peu en amont afin que nous ayons de meilleurs outils et signaux pour faire ce travail.

Pour Yoel Roth, il n'y a aucun doute que si Apple et Google choisissent du jour au lendemain de vérifier l'âge d'un utilisateur d'iPhone et de smartphone Android, le phénomène de la fraude des conditions générales d'utilisation par rapport à l'âge disparaîtra progressivement. Cela concernera aussi bien les applications de rencontre comme les réseaux sociaux qui exigent que les utilisateurs aient minimum 13 ans pour ouvrir un compte et interagir.

Je pense qu'il s'agit de savoir qui est bien placé dans l'écosystème pour avoir des informations sur l'âge de quelqu'un. Lorsque vous êtes dans une position comme un App Store, lorsque vous avez des informations de carte de paiement et des informations supplémentaires provenant de l'appareil de quelqu'un, vous pouvez avoir plus de signal sur son âge qu'une simple application.

Du côté de Meta, on est exactement du même avis. L'entreprise de Mark Zuckerberg a, elle aussi, exprimé dans le passé une nécessité qu'Apple et Google prennent l'initiative chacun de transmettre aux applications l'âge de chaque utilisateur. Le responsable mondial de la sécurité de Meta, Antigone Davis, a aussi déclaré dans le passé qu'il serait bénéfique qu'Apple adopte la même stratégie que pour les achats : dès qu'un adolescent télécharge un réseau social, ses parents reçoivent l'information par mail, comme c'est le cas aujourd'hui quand il y a une transaction financière.



