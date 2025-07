L'UE teste une app de vérification d'âge pour iPhone et Android

L'Union européenne lance un projet pilote d'application de vérification d'âge qui pourrait considérablement simplifier l'accès aux contenus en ligne pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android. Cette initiative, annoncée ce lundi, promet d'aider les plateformes numériques à mieux protéger les mineurs tout en respectant la vie privée des utilisateurs.

Une solution temporaire avant le portefeuille numérique européen

Cette application prototype sera testée dans cinq pays pilotes : le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France et l'Italie. Chaque nation pourra adapter l'interface selon ses besoins locaux, notamment en matière de langue et d'identité visuelle, avant de déployer sa version nationale sur l'App Store et le Google Play Store.

L'approche technique retenue par la Commission européenne repose sur des technologies open-source et des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), garantissant qu'aucune donnée personnelle ne soit transmise aux plateformes. Les utilisateurs pourront ainsi prouver qu'ils ont plus de 18 ans sans révéler leur âge exact, leur identité ou leurs habitudes de navigation.

Cette solution temporaire prépare le terrain pour le portefeuille numérique européen (EUDIW), attendu pour fin 2026. Cette future application utilisera les mêmes spécifications techniques, sans pour autant s'intégrer aux wallets natifs des OS.

Une réponse aux obligations du Digital Services Act

Le projet s'inscrit dans l'application du Digital Services Act (DSA), qui impose aux plateformes en ligne de protéger les mineurs contre les contenus inappropriés. En mai dernier, l'UE a d'ailleurs ouvert des enquêtes contre quatre sites adultes majeurs, dont Pornhub, pour non-respect de ces obligations alors même qu'aucun outil n'était à leur disposition.

L'application permettra aux plateformes d'adopter un système harmonisé plutôt que de développer leurs propres solutions, souvent moins sécurisées. Les tests avec les fournisseurs de contenu pour adultes ont déjà commencé fin juin, avec l'appui des centres européens pour un internet plus sûr.

Cette initiative marque une étape importante vers une approche européenne de la vérification d'âge, où la protection des mineurs s'allie à la préservation de la confidentialité des données personnelles. Pas sûr que cela convainque tout le monde mais, au moins, une solution sera proposée.



