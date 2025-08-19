Notion Mail débarque sur iOS pour réinventer votre gestion des emails par IA

Notion Mail, l’application de messagerie d’IA intégrée à l’écosystème Notion, arrive désormais sur iOS. Destinée à réinventer la gestion des emails, elle promet une boîte de réception plus intelligente, personnalisée et parfaitement synchronisée avec vos notes, tâches et projets Notion.

Notion Mail débarque sur iOS pour réinventer votre gestion des emails

Après son lancement sur Mac, Notion Mail est désormais disponible sur iOS. Cette application de messagerie alimentée par l’intelligence artificielle promet de transformer votre boîte de réception en un espace plus intelligent et personnalisé. Elle s’intègre parfaitement à l’écosystème Notion, offrant une expérience fluide entre vos emails, votre calendrier et vos notes.

Notion Mail se distingue par sa capacité à organiser automatiquement vos emails en fonction de vos préférences. Grâce à l’IA, l’application apprend ce qui est important pour vous et classe les messages en conséquence. Vous pouvez également enseigner à l’application ce qui compte le plus, et elle ajustera son organisation en fonction de vos retours. Cependant, il est à noter que la configuration initiale de l’IA nécessite l’utilisation de l’application sur Mac.

Outre l’IA, Notion Mail propose des gestes personnalisables pour archiver rapidement les emails, des vues personnalisées de la boîte de réception pour vous aider à vous concentrer, et un éditeur de texte enrichi pour composer des emails plus soignés. L’application est conçue pour offrir une expérience sans distraction, vous permettant de gérer vos emails de manière plus efficace.

L’un des principaux atouts de Notion Mail est son intégration profonde avec le reste de l’écosystème Notion. Si vous utilisez déjà Notion pour organiser vos projets, vos tâches et vos notes, l’ajout de Notion Mail à votre flux de travail peut rendre la gestion de vos emails plus cohérente et centralisée.

Notion Mail est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store pour les appareils iOS. L’application se connecte directement à votre compte Gmail, offrant une expérience de messagerie fluide et sécurisée. Elle est désormais accessible aux utilisateurs du monde entier, apportant une nouvelle dimension à la gestion des emails sur mobile.

Télécharger l'app gratuite Notion Mail