L'app Spotify affiche ce que vos amis écoutent en temps réel

Spotify étend enfin sa populaire fonctionnalité Listening Activity - longtemps réservée à l’application de bureau - aux versions iOS et Android, permettant aux utilisateurs de voir ce que leurs amis écoutent directement depuis leur téléphone. Une bonne nouvelle qui ajoute une dimension sociale intéressante.

Spotify Mobile s'offre deux nouveautés

Auparavant limitée à une barre latérale dans la version desktop, où elle permet depuis des années de suivre en temps réel les écoutes des amis, cette outil social est désormais intégré à l’expérience mobile. Il apparaît dans la barre latérale de l’app, à côté des messages, affichant ce que les amis connectés écoutent actuellement.L’implémentation mobile reste familière : touchez une piste pour la lancer immédiatement, l’ajouter à votre bibliothèque, ou réagir avec un émoji.

La fonctionnalité Listening Activity reste en revanche optionnelle. Les utilisateurs peuvent l’activer dans Réglages > Confidentialité et social. Des options supplémentaires incluent le lancement d’une session privée (qui masque l’activité pendant jusqu’à six heures et se termine automatiquement) ou le choix d’afficher les artistes récemment écoutés sur votre profil.



À cela s’ajoute une nouvelle option demander un Jam pour les abonnés Premium. Dans un chat, touchez le bouton Jam pour envoyer une invitation. Si elle est acceptée, votre lecture se synchronise à distance, permettant aux deux personnes d’ajouter des titres à la file d’attente, de discuter, et de recevoir des recommandations adaptées à vos goûts communs. Les utilisateurs gratuits peuvent rejoindre un Jam sur invitation, mais ne peuvent pas en initier.



Les deux nouveautés sont en cours de déploiement sur iOS et Android dans les régions où les Messages Spotify sont disponibles, avec une disponibilité plus large prévue prochainement.



Qui attend la même sur Apple Music ?

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts