Google lance Nano Banana 2 dans Gemini

Google dévoile Nano Banana 2, une version améliorée de sa retouche/création de photos par IA. Comme toujours, on nous promet des résultats encore plus spectaculaires et réalistes.

Nano Banana 2 : l’alliance des capacités Pro et d’une vitesse fulgurante

En août 2025, Nano Banana a redéfini la création et la retouche d’images dans Gemini, devenant rapidement un phénomène viral. Quelques mois plus tard, Nano Banana Pro apportait une intelligence avancée et un contrôle créatif de qualité studio. Aujourd’hui, Google réunit le meilleur des deux mondes avec Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), son dernier modèle d’image de pointe.

Intelligence et qualité visuelle à la vitesse de Flash

Nano Banana 2 apporte l’intelligence haute vitesse de Gemini Flash à la génération visuelle, rendant possibles des retouches et des itérations rapides. Il démocratise des fonctionnalités autrefois réservées à la version Pro :

Connaissance avancée du monde : le modèle s’appuie sur la base de connaissances de Gemini et sur des informations en temps réel issues du Web pour rendre les sujets avec plus de précision. Il permet aussi de créer des infographies et de transformer des notes en diagrammes.

: le modèle s’appuie sur la base de connaissances de Gemini et sur des informations en temps réel issues du Web pour rendre les sujets avec plus de précision. Il permet aussi de créer des infographies et de transformer des notes en diagrammes. Rendu de texte et traduction : Nano Banana 2 génère du texte précis et lisible dans les images, et peut même traduire ou localiser du texte directement dans une création.

Un contrôle créatif amélioré

Par rapport au Nano Banana original, ce nouveau modèle introduit plusieurs avancées notables :

Cohérence du sujet : maintien de la ressemblance de jusqu’à 5 personnages et 14 objets au sein d’un même flux de travail, idéal pour les story-boards.

: maintien de la ressemblance de jusqu’à 5 personnages et 14 objets au sein d’un même flux de travail, idéal pour les story-boards. Respect précis des instructions : une meilleure adhérence aux requêtes complexes pour un résultat fidèle à la vision initiale.

: une meilleure adhérence aux requêtes complexes pour un résultat fidèle à la vision initiale. Formats prêts pour la production : résolutions de 512 px à la 4K, adaptées à tous les usages, des réseaux sociaux aux écrans géants.

: résolutions de 512 px à la 4K, adaptées à tous les usages, des réseaux sociaux aux écrans géants. Fidélité visuelle améliorée : éclairage plus éclatant, textures plus riches et détails plus nets, à la vitesse de Flash.

Disponibilité en France

Nano Banana 2 est déployé dès aujourd’hui sur l’ensemble de l’écosystème Google : l’application Gemini, Google Search (mode IA et Lens, 141 nouveaux pays), AI Studio, l’API Gemini, Google Cloud Vertex AI, et Flow (gratuitement, sans crédit).

