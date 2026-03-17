WhatsApp s'ouvre aux moins de 13 ans avec des comptes enfants

WhatsApp ouvre officiellement ses portes aux moins de 13 ans, avec un système de supervision parentale déployé progressivement depuis le 11 mars 2026. Une décision qui s'inscrit dans un contexte tendu pour Meta, régulièrement mis en cause sur la protection de ses jeunes utilisateurs.

Un compte verrouillé, pas un compte normal

L'enfant accède à WhatsApp via un compte dédié, dissocié de l'expérience habituelle. Concrètement, seuls les messages et les appels sont disponibles. Meta AI, les statuts, les chaînes, le partage de localisation et les messages éphémères sont désactivés d'office. Le parent reste administrateur du profil : c'est lui qui valide chaque nouveau contact, autorise ou refuse l'accès à un groupe et gère l'ensemble des paramètres de confidentialité, protégés par un code PIN à six chiffres. Les conversations restent chiffrées de bout en bout, inaccessibles même au parent.

La configuration se fait depuis l'App Store sur l'iPhone de l'enfant. Une fois l'application lancée, il faut choisir "Créer un compte géré par un parent", puis scanner un QR code depuis le téléphone du parent pour associer les deux comptes. L'adulte confirme sa majorité, crée un code PIN, et le tour est joué. Une fois les 13 ans atteints, le compte peut basculer vers un profil standard, avec la possibilité de repousser cette transition d'un an si le parent le souhaite.

Cette annonce survient alors que la France a adopté fin janvier 2026 une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un texte qui pourrait aussi toucher certaines fonctions de messageries comme WhatsApp. Meta prend les devants, comme il l'avait fait en 2024 avec les comptes ado sur Instagram. Pour les familles Apple, c'est une couche de protection supplémentaire qui vient s'ajouter aux outils déjà présents dans Temps d'Ecran sur iOS, permettant de combiner contrôle natif d'Apple et supervision interne à WhatsApp. Le déploiement reste progressif et la disponibilité en France n'a pas encore été précisée.​



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