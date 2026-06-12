iPlay-Lists : le lecteur multimédia élégant et puissant pour tout l’écosystème Apple

Vous cherchez un lecteur simple, beau et puissant pour vos playlists M3U (films, séries, lives, musiques) sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et même Vision Pro ? iPlay-Lists est l’application qu’il vous faut, avec une version gratuite pour tester sans risque.

Un lecteur moderne et 100 % Apple

iPlay-Lists propose une interface claire et fidèle au design Apple, avec une synchronisation parfaite via iCloud sur tous vos appareils. L’application lit vos playlists M3U, récupère automatiquement les jaquettes et métadonnées des films/séries, et offre un lecteur vidéo/audio fluide et performant.

Voici les points forts de l'app :

Support complet des flux M3U

Synchronisation iCloud multi-appareils (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Vision Pro)

Récupération automatique des pochettes et infos

Compatibilité CarPlay

Support Google Cast pour envoyer facilement du contenu vers votre TV

Confidentialité totale : l’application n’héberge aucun contenu, tout reste sous votre contrôle

L’application est particulièrement appréciée par les utilisateurs de services de débridage (Alldebrid, Real-Debrid, Debrid-Link) grâce à la possibilité d’ajouter directement sa clé API.



Pour information, le M3U est un format de fichier conçu pour stocker des listes d'adresses. Il est couramment utilisé pour les listes de lecture en local ou sur le net, comprenant des fichiers audio et / ou vidéo.

Tarifs (un seul abonnement pour tous vos appareils Apple)

L’application de base est gratuite mais limitée sur certains points. Pour débloquer toutes les fonctionnalités (suppression des limites, Cast complet, fonctionnalités avancées…), un abonnement unique est proposé :

1 semaine : 0,99 €

: 0,99 € 1 mois : 2,99 €

: 2,99 € 1 an : 22,99 €

Un excellent rapport qualité/prix pour un lecteur qui fonctionne sur l’ensemble de votre écosystème Apple, bien qu'on aurait aimé une option "à vie", quitte à payer un peu plus cher.

Verdict

iPlay-Lists est une très belle application pour tous ceux qui veulent un lecteur moderne, élégant et centralisé. Que vous soyez fan de séries, de films ou de streams, elle offre une expérience fluide et agréable, surtout grâce à sa synchronisation iCloud et son support multi-appareils.



Vous allez l’essayer ? Vous cherchiez justement un bon lecteur M3U sur Apple ?

Télécharger l'app gratuite iPlay-Lists