Canal+ adopte enfin le Liquid Glass sur iPhone et iPad

Canal+ modernise son application sur iPhone et iPad. Avec sa dernière mise à jour, le service de streaming adopte une partie du design Liquid Glass d'Apple, tout en promettant une interface plus fluide et de meilleures performances.

Canal+ modernise son application avec l'interface Liquid Glass

Canal+ n'a jamais été la référence en matière de réactivité face aux nouveautés d'Apple. Près d'un an après l'arrivée d'iOS 26 et de son design Liquid Glass, l'application vient tout juste de sauter le pas avec la sortie de sa version 6.0.0, disponible dès maintenant sur l'App Store pour environ 47 Mo.



Le changement le plus visible concerne surtout la barre de navigation. Celle ci se détache désormais du bas de l'écran pour flotter au dessus du contenu, laissant transparaître ce qui défile en arrière plan, un effet caractéristique du langage visuel introduit par Apple cette année. Le bouton de recherche change également de place et se retrouve lui aussi détaché, tout à droite de la barre d'onglets. Les commandes du lecteur vidéo profitent également de ce traitement en verre translucide.

Il faut toutefois nuancer l'ampleur de la refonte. Comme beaucoup d'autres applications, Canal+ se contente d'appliquer le Liquid Glass à quelques endroits ciblés, sans toucher à l'ensemble du parcours utilisateur. Une approche prudente qui limite les risques de bugs visuels, mais qui donne aussi l'impression d'une mise à jour cosmétique plutôt que d'une refonte en profondeur.

Dans la description complète, l'éditeur évoque par ailleurs une nouvelle architecture technique censée rendre l'application plus rapide et plus fiable, ainsi que des optimisations sur la navigation et le visionnage des contenus. Des promesses difficiles à vérifier concrètement sans données techniques précises, mais qui vont dans le bon sens si elles réduisent les plantages parfois signalés par les abonnés.



La mise à jour est disponible dès à présent pour tous les appareils sous iOS 26 minimum. En revanche, rien pour l’Apple TV pour le moment.

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