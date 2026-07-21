Apple Sports ajoute 7 championnats de football et les compositions d'équipe

Apple poursuit l'évolution de son application Apple Sports avec une mise à jour qui élargit sa couverture du football. Sept nouveaux championnats font leur apparition, accompagnés d'une fonctionnalité permettant de consulter les compositions d'équipe avant les matchs.

Apple Sports mise sur les championnats moins médiatisés après la Coupe du Monde

Apple continue d'investir dans son application dédiée au sport. La version 4.2 d'Apple Sports, disponible depuis aujourd'hui sur l'App Store, ajoute sept nouveaux championnats de football ainsi qu'une fonctionnalité attendue par de nombreux suiveurs de matchs.



Les championnats belge, danois, néerlandais, japonais, polonais, écossais et suisse rejoignent désormais la liste des compétitions disponibles dans l'application. Un choix qui tranche avec les habitudes de la plupart des applications sportives, généralement concentrées sur les cinq ou six grands championnats européens. Apple semble ici viser un public plus large, celui des amateurs de football qui suivent des ligues moins couvertes par les médias traditionnels, mais suivies avec assiduité dans leurs pays respectifs.

La mise à jour introduit également l'affichage des compositions d'équipe avant la plupart des rencontres suivies par l'application. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais visualiser la formation de départ de chaque équipe directement dans l'application, sans avoir besoin de consulter un site tiers pour connaître le onze de départ.



Cette mise à jour intervient dans une période particulière du calendrier sportif. La Coupe du Monde 2026 s'est achevée il y a quelques heures, et l'intérêt du grand public pour le football tend habituellement à retomber une fois la compétition terminée. En choisissant d'élargir sa couverture à ce moment précis, Apple semble vouloir capitaliser sur les nouveaux utilisateurs venus découvrir l'application pendant le Mondial, avant que les championnats nationaux ne reprennent pleinement leurs droits.

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