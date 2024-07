L'application Apple Sports ajoute les playoffs de la NBA et de la NHL

L'application Apple Sports pour iOS, tout récemment lancée, a reçu sa seconde mise à jour aujourd'hui en prévision des séries éliminatoires de la NBA et de la NHL, qui débutent toutes deux ce week-end. En anglais, on parle de playoffs.

Apple Sports déjà à l'heure des playoffs

L’heure des playoffs de la NBA et de la NHL est arrivée ! Suivez tous les matchs avec des statistiques détaillées sur chaque série, et bien plus encore.

Avec la nouvelle version 1.2, Apple indique que les fans pourront "suivre chaque match avec des détails supplémentaires sur chaque série et plus encore". Encore faut-il être aux États-Unis, l'application n'étant pas encore disponible en France ou au Canada par exemple.

Les premiers matchs des playoffs de la NBA (basket) et de la NHL (hockey) débutent le samedi 20 avril. Certaines informations, comme les matchs des séries éliminatoires et le classement des conférences, étaient déjà disponibles dans la version précédente de l'application. Apple a certainement ajouté le suivi en direct avec les notifications, les scores et autres.



Lancée en février, l'application Apple Sports affiche les scores, les calendriers, les statistiques et bien d'autres choses encore pour un grand nombre de championnats, tels que la NBA, la NHL, la MLB, la MLS, mais aussi le football européen avec la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. L'application affiche également des informations en temps réel sur les matchs en cours. Relisez notre article complet sur Apple Sports.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports